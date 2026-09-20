عبور میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی روسیه از سطح سال ۲۰۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس و دادههای کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، میزان مشارکت در انتخابات کنونی پارلمان روسیه به ۵۲.۶۲ درصد رسیده است.
طبق این دادهها، تا ساعت ۱۵:۱۴ به وقت مسکو، معادل ۱۲:۱۴ به وقت گرینویچ، ۵۲.۶۲ درصد واجدان شرایط در انتخابات نهمین دوره دومای دولتی روسیه رأی دادهاند.
میزان مشارکت نهایی در انتخابات دومای دولتی در سال ۲۰۲۱، ۵۱.۷۲ درصد بود. بنابراین، میزان مشارکت فعلی ۰.۹ واحد درصد بیشتر از انتخابات پنج سال پیش است.
پیش از این نیز میزان مشارکت در انتخابات کنونی از سطح ثبتشده در انتخابات سال ۲۰۱۶ عبور کرده بود.
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