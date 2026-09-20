انفجارهای مهیب در اربیل و برخاستن دود؛ ماجرا چیست+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الحدث از شنیده شدن صدای انفجارهایی در اربیل در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

الحدث گزارش داد: دود غلیظی از نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان در پی حملات به هوا برخاسته است.

برخی منابع دیگر از انفجار بزرگ در نزدیکی فرودگاه اربیل در شمال عراق و برخاستن دود خبر دادند.

این در حالی است که رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که پدافند یک پهپاد را در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق سرنگون کرده است.

همزمان شبکه العهد گزارش داد که یک پهپاد حومه فرودگاه اربیل را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر بغداد الیوم به نقل از یک منبع امنیتی عراقی امروز یکشنبه از هدف قرار گرفتن اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل در اقلیم کردستان عراق با یک فروند پهپاد خبر داد.

این منبع اعلام کرد که جزئیات حادثه و خسارت‌های احتمالی ناشی از آن هنوز مشخص نشده است و نهادهای امنیتی مربوطه اقدامات لازم را برای بررسی ابعاد و جزئیات این حمله آغاز کردند.

منبع مذکور افزود که اطلاعات اولیه همچنان در دست بررسی است.

این در حالی است که سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق امروز یکشنبه درباره صداهای انفجارهای شنیده شده در شهر اربیل توضیح داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که صداهای انفجار شنیده شده در اربیل در نتیجه فعالیت‌های نظامی و امنیتی بوده و خطری نداشته است.

در این بیانیه آمده است که انفجارهای مذکور مربوط به تمرین‌های نظامی و فعالیت‌های امنیتی بوده است.