به گزارش خبرنگار مهر مسعود سمیعینژاد پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب کاشان اظهار کرد: در سالهای گذشته اقدامات بزرگی در صنایع بالادستی و حوزه معدن انجام شده است.
وی ابراز کرد: در بخش معدن علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت ایجاد زیرساخت برای توسعه کشور را دارد و منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیز با توجه به موقعیت سوقالجیشی خود برای استقرار صنایع کمآببر و با ارزش افزوده بالا در بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس تأکید رئیسجمهور، صنایع باید به سمت استفاده از آبهای غیرمتعارف حرکت کنند و در این چارچوب، پساب نباید صرفاً یک خروجی فاضلاب تلقی شود؛ بلکه میتواند به منبعی برای تولید، اشتغال و ایجاد ثروت تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیش از ۱۰ هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان ایجاد خواهد شد و این منطقه به عنوان نخستین منطقه ویژه اقتصادی هوشمند در این مجموعه سیاستگذاری شده است.
سمیعی نژاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: قراردادهای زیرساختی متعددی منعقد و عملیات اجرایی آنها آغاز شده و برای زیرساختهای فاز نخست نیز بودجه قابل توجهی اختصاص یافته است تا زمینه استقرار صنایع جدید فراهم شود.
وی تأکید کرد: در بخش صنایع هایتک و دانشبنیان که بتوانند در حوزه معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده ایجاد کنند، آمادگی داریم از مرحله سرمایهگذاری تا رسیدن طرح به تولید اقتصادی، از آنها حمایت مالی کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وسعت منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیز گفت: این منطقه در مجموع یک هزار و ۳۴۴ هکتار وسعت دارد و در سه فاز پیشبینی شده است که فاز نخست آن ۲۵۰ هکتار است. حدود ۷۰ درصد زیرساختهای مورد نیاز برای آغاز فعالیت صنایع هایتک در این فاز فراهم شده و بخشی از زیرساختهای دائمی نیز آماده است.
وی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساختهای گمرکی منطقه شد وف گفت: با همکاری استانداری اصفهان باید فرآیند اختصاص کد گمرکی به منطقه ویژه اقتصادی کاشان از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تسریع شود تا امکان ترخیص کالا و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران فراهم شود.
سمیعینژاد با اشاره به طرح تکمیل شبکه فاضلاب شهر کاشان و استفاده از پساب تصفیهشده برای مصارف صنعتی خاطرنشان کرد: باید ارزش پساب را فراتر از یک منبع دفع فاضلاب دید و از ظرفیت بازچرخانی آب برای توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و تولید ثروت در منطقه استفاده کرد.
وی در پایان گفت: «منابع ما محدود است، اما تفکر ما باید نامحدود باشد» و تأکید کرد اجرای همزمان طرح تکمیل فاضلاب کاشان و بازچرخانی پساب میتواند زمینه تحقق این رویکرد را در توسعه منطقه فراهم کند.
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