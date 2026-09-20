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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

۱۰ هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان ایجاد می‌شود

۱۰ هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان ایجاد می‌شود

کاشان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برنامه‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: بیش از ۱۰ هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر مسعود سمیعی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب کاشان اظهار کرد: در سال‌های گذشته اقدامات بزرگی در صنایع بالادستی و حوزه معدن انجام شده است.

وی ابراز کرد: در بخش معدن علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت ایجاد زیرساخت برای توسعه کشور را دارد و منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیز با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی خود برای استقرار صنایع کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا در بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، صنایع باید به سمت استفاده از آب‌های غیرمتعارف حرکت کنند و در این چارچوب، پساب نباید صرفاً یک خروجی فاضلاب تلقی شود؛ بلکه می‌تواند به منبعی برای تولید، اشتغال و ایجاد ثروت تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از ۱۰ هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان ایجاد خواهد شد و این منطقه به عنوان نخستین منطقه ویژه اقتصادی هوشمند در این مجموعه سیاست‌گذاری شده است.

سمیعی نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: قراردادهای زیرساختی متعددی منعقد و عملیات اجرایی آنها آغاز شده و برای زیرساخت‌های فاز نخست نیز بودجه قابل توجهی اختصاص یافته است تا زمینه استقرار صنایع جدید فراهم شود.

وی تأکید کرد: در بخش صنایع های‌تک و دانش‌بنیان که بتوانند در حوزه معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده ایجاد کنند، آمادگی داریم از مرحله سرمایه‌گذاری تا رسیدن طرح به تولید اقتصادی، از آنها حمایت مالی کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وسعت منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیز گفت: این منطقه در مجموع یک هزار و ۳۴۴ هکتار وسعت دارد و در سه فاز پیش‌بینی شده است که فاز نخست آن ۲۵۰ هکتار است. حدود ۷۰ درصد زیرساخت‌های مورد نیاز برای آغاز فعالیت صنایع های‌تک در این فاز فراهم شده و بخشی از زیرساخت‌های دائمی نیز آماده است.

وی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های گمرکی منطقه شد وف گفت: با همکاری استانداری اصفهان باید فرآیند اختصاص کد گمرکی به منطقه ویژه اقتصادی کاشان از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تسریع شود تا امکان ترخیص کالا و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

سمیعی‌نژاد با اشاره به طرح تکمیل شبکه فاضلاب شهر کاشان و استفاده از پساب تصفیه‌شده برای مصارف صنعتی خاطرنشان کرد: باید ارزش پساب را فراتر از یک منبع دفع فاضلاب دید و از ظرفیت بازچرخانی آب برای توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و تولید ثروت در منطقه استفاده کرد.

وی در پایان گفت: «منابع ما محدود است، اما تفکر ما باید نامحدود باشد» و تأکید کرد اجرای همزمان طرح تکمیل فاضلاب کاشان و بازچرخانی پساب می‌تواند زمینه تحقق این رویکرد را در توسعه منطقه فراهم کند.

کد مطلب 6952961

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