به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیو کُلارد برای نوشتن فیلمنامه فیلمی درباره سازمان سیا با عنوان «نه تایید نه تکذیب» انتخاب شد.
این فیلم قرار است در کمپانی تولید فیلم ریدلی اسکات به نام کمپانی «اسکات فری فیلمز» ساخته شود.
ساخت این فیلم از سال پیش و پس از آن که تهیه کنندگان حقوق ساخت فیلم از کتاب «بزرگترین عملیات مخفی سیا» نوشته دیوید اچ.شارپ را به دست آوردند، مدنظر قرار گرفت.
این کتاب جزییات غرق شدن زیردریایی هستهای شوروی K-۱۲۹ در اقیانوس آرام را در سال ۱۹۶۸ روایت میکند. با وجود جستجوهای پنهانی، شوروی هرگز نتوانست این زیردریایی گمشده را پیدا کند، اما آمریکاییها در طی عملیات مخفی ۶ ساله اسرار این ماجرا را کشف کردند و با استفاده از یک داستان ساختگی با عنوان جستجو در اقیانوس توسط هاوارد هیوز میلیاردر، روی این عملیات سرپوش گذاشتند.
وقتی این موضوع توسط مطبوعات فاش شد تنها پاسخ سیا این بود که «ما نه تایید نه تکذیب میکنیم».
کلارد در کار تولید فیلم هم بوده و کار نوشتن فیلمنامه را با «مرد خانواده» شروع کرد.
از این پروژه به عنوان آزوریان یاد میشود و این نامی بود که سیا برای سرپوش گذاشتن روی تحقیقاتش انتخاب کرد. این پروه یکی از مخفیترین، پیچیدهترین و پرهزینهترین عملیات در دوران جنگ سرد بود که حدود ۸۰۰ میلیون دلار(برابر با ۴ میلیارد دلار سال ۲۰۱۷) برای آن هزینه شد. همه این تلاشها به این امید صورت گرفت که بتوانند کتاب رمزگذاریها و اطلاعات هستهای شوروی را در این زیردریایی به دست آورند.
نیویورک تایمز سرانجام واقعیت این عملیات را کشف و افشا کرد. سال ۲۰۱۰ سیا بخشی از این عملیات را تحت قانون آزادی اطلاعات روشن کرد. این گزارش توسط یکی از اعضای این پروژه که نامش فاش نشد نوشته شد.
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