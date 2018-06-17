به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان کشورمان موفق شدند بر خلاف همه ادوار گذشته جام جهانی را با پیروزی آغاز کنند تا در گروهی که کشورهای پرتغال، اسپانیا و مراکش حضور دارند در پایان اولین روز بازی ها در صدر جدول قرار بگیرند. در این بازی ملی پوشان ما به جز ۲۰ دقیقه ابتدای بازی که تحت تاثیر جو جام جهانی قرار داشتند و در آن دقایق حرفی برای گفتن نداشتند، در سایر دقایق بازی پا به پای حریف خود دویدند و موقعیتهایی هم خلق کردند. در نهایت نیز این دیدار با گل به خودی بازیکن تیم مراکش در دقیقه ۹۵ به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید. در این مطلب عملکرد ملی پوشان کشورمان را به لحاظ آماری مورد بررسی قرار می دهیم تا بهترین های این بازی را شناسایی کنیم.

* هر ۱۰ دقیقه یک شوت

در جریان این بازی تیم ملی کشورمان ۹ بار اقدام به شوتزنی به سمت دروازه حریف خود کرد که این ۹ شوت توسط ۶ بازیکن زده شد. احسان حاج صفی، سردار آزمون و علیرضا جهانبخش هر کدام ۲ بار به سمت دروازه مراکش شوتزنی کردند و کریم انصاریفرد، روزبه چشمی و امید ابرهیمی هم هر کدام یکبار شوتزنی در این بازی را انجام دادند تا در این بازی به طور متوسط تیم ملی کشورمان در هر ۱۰ دقیقه یک شوت به سمت دروازه مراکش زده باشد.

از جمع ۹ شوتی که ملی پوشان کشورمان در این بازی زدند، تنها دو شوت داخل چارچوب داشتیم که زننده این دو شوت داخل چارچوب امید ابراهیمی و علیرضا جهانبخش بودند. این در حالی است که مراکشی ها در این بازی ۱۳ بار به سمت دروازه ایران اقدام به زدن شوت کردند که ۳ شوت از این ۱۳ شوت در چارچوب قرار داشت.

* شجاعی دریبل زن ترین بازیکن

مسعود شجاعی با ۳ دریبل موفق دریبل‌زن‌ترین بازیکن ما در این بازی بود. پس از وی جهانبخش با ۲ دریبل در جای بعدی قرار دارد و مهدی طارمی بعلاوه وحید امیری هر کدام با تنها یک دریبل موفق دیگر نفراتی بودند که در این بازی دریبل زنی را تجربه کردند. این در حالی است که امین حاریث هافبک با ۶ دریبل موفق دریبل زن‌ترین بازیکن این میدان بود. لیونل مسی فوق ستاره تیم ملی آرژانتین هم با ۱۰ دریبل موفق در دیدار مقابل ایسلند دریبل زن ترین بازیکن جام تا به اینجای کار بوده است.

* نمره ۲۰ برای ابراهیمی در پاس صحیح

هافبک میانی تیم ملی کشورمان که یکی از بهترین بازی‌های خود را مقابل مراکش انجام داد و با مصدومیت مواجه شد با ۲۰ پاس صحیح بهترین پاسور تیم ایران در این بازی بود و پس از وی نیز مرتضی پور علی گنجی با ۱۲ پاس نفر دوم بود.

این در حالی است که مهدی بن عطیه مدافع باتجربه تیم مراکش در این بازی ۷۵ بار پاس سالم در اختیار همبازیانش قرار داد تا بهترین پاسور در این بازی باشد. خاویر ماسکرانو هافبک تیم ملی آرژانتین با ۱۳۳ پاس سالم بهترین پاسور جام تا پایان روز سوم این مسابقات است.

* بیشترین دفع توپ برای پورعلی گنجی و رضاییان

در این بازی خط دفاعی تیم ملی ایران به شدت تحت فشار هافبکها و مهاجمان حریف بودند و بازیکنان خط دفاعی ما بارها ناچار به دفع توپ شدند. مرتضی پور علی گنجی و رامین رضاییان هر کدام با ۵ بار دفع توپ در این بازی حرف اول را در بین بازیکنان خط دفاعی ما زدند.

* موفقیت سردار در دوئل ها

ملی پوشان کشورمان در این بازی بارها و بارها وارد دوئل های تک به تک شدند. یکی از درگیر ترین بازیکنان تیم ملی در این بازی سردار آزمون بود که بیشترین دوئل را با بازیکنان مراکش داشت. سردار از ۱۹ باری که با بازیکنان مراکش وارد دوئل شد ۱۱ بار برنده بیرون آمد تا موفق ترین بازیکن ما در این درگیری ها باشد. علیرضا جهانبخش با ۸ و مسعود شجاعی با ۷ دوئل موفق دیگر بازیکنان خوب ما در این آیتم هستند. همین ۳ بازیکن بیشترین تعداد تکل را هم در این بازی داشتند. جهانبخش با ۴ و سردار و شجاعی نیز هر کدام با ۳ تکل بیشترین سهم را در این آیتم در بین بازیکنان داشتند. این نشان می دهد که بازیکنان خط جلو و بازیکنان فانتزی ما تا چه میزان در درگیری ها شرکت داشته و چه نقش مهمی در استحکام ساختار دفاعی تیم ملی ایران دارند.

* پر خطاترین بازیکنان

ملی پوشان کشورمان در جریان این بازی ۱۴ بار مرتکب خطا شدند که در این میان وحید امیری و مسعود شجاعی هر کدام با ۳ خطا بیشترین سهم را در بین بازیکنان داشتند. رامین رضاییان، سامان قدوس و علیرضا جهانبخش هر کدام ۲ بار و مهدی طارمی و کریم انصاریفرد هر کدام یک بار در این بازی مرتکب خطا شدند.

پر خطاترین بازیکن این میدان حکیم زباش هافبک تیم مراکش بود که در جریان بازی ۵ بار مرتکب خطا بر روی بازیکنان تیم ملی ایران شد.