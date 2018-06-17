قول جالب مدافع جدید استقلال به همشهریانش

به گزارش خبرنگار مهر، میثم تیموری مدافع جدید تیم فوتبال استقلال تهران اخیرا با عقد قراردادی رسمی از تیم پارس جنوبی جم به این تیم پیوست. تیموری هم یک فوتبالیست مازندرانی و اهل شهر سوادکوه است که مثل خیلی مازندرانی‌های دیگر در سطح اول فوتبال ایران بازی می‌کند.

این مدافع جدید آبی‌ها در مراسمی که به مناسبت عید سعید فطر در شهر سوادکوه برگزار شده بود بعنوان میهمان حضور یافت و دقایقی هم برای همشهریانش صحبت کرد. وی در خلال این صحبتها قول جالبی به مردم سوادکوه داد.

تیموری خطاب به همشهریانش گفت: «به شما قول می‌دهم که امسال در جریان دربی زیر پیراهن استقلال پیراهنی را بپوشم که روی نوشته شده آی.لاو سوادکوه».