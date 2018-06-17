اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۷۰هزار تومان بازگشت/احتمال رونق بازار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حدود یک ماه آرامش و ثبات نسبی قیمت در محدوده ۶۲ تا ۶۶ هزار تومان ، معاملات امروز اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس شاهد افزایش قیمت این برگه ها و صعود قیمت به کانال ۷۰ هزار تومانی بود.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۱» در حالی که در آخرین روز کاری فرابورس (چهارشنبه هفته گذشته) به قیمت ۶۷ هزار ۹۱۵ تومان رسیده بود، امروز به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.

همچنین اوراق تسهیلات آبان ماه ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۸» در حالی امروز در بازار سرمایه با قیمت ۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید که در چهارشنبه هفته گذشته ۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان خرید و فروش می شد.

از سوی دیگر اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه سال ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۴» امروز با نرخ ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد این در حالی است که این نماد در آخرین معامله هقته گذشته ۶۴ هزار و ۹۹۹ تومان قیمت گذاری و فروخته شد.

برگه های امتیاز تسهیلات مسکن صادره در شهریور ماه سال قبل با نماد «تسه ۹۶۰۶» نیز اگرچه در هفته گذشته ۶۶ هزار تومان به فروش رسید اما امروز این برگه ها در فرابورس ۷۱ هزار ۱۸۴ تومان خرید و فروش شد.

گرانترین اوراق تسهیلات مسکن که امروز در فرابورس به فروش رسید اوراق تسهیلات صادره در دی ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۱۰» بود که ۷۱ هزار ۴۰۰ تومان به خریداران عرضه شد. این نماد در هفته گذشته ۶۸ هزار تومان در فرابورس به فروش رسیده بود.

ارزانترین برگه های حق تقدم تسهیلات مسکن که امروز به فروش رسید، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن صادره در اسفند ماه ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۱۲» با نرخ ۶۹ هزار و ۲۴۰ تومان بود که این برگه ها در آخرین معاملات هفته گذشته ۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان خرید و فروش می شد.

افزایش قیمت اوراق تسهیلات نشانه رونق دوباره معاملات مسکن

حمیدرضا چراغی کارشناس خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت مسکن گفت: در یک ماه گذشته با توجه به شوک ناشی از افزایش قیمت ها در اردیبهشت ماه از یک سو که سبب عقب نشستن خریداران واقعی از ورود به این بازار شده بود و نیز فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از سوی دیگر، با ثبات نسبی قیمت ها در بازار اوراق تسهیلات مسکن روبه رو بودیم.

وی ادامه داد: اما با توجه به اتمام ماه مبارک رمضان و دوره امتحانات محصلان، فصل جابه جایی خانوارهای شهری آغاز شده است که درنتیجه میزان تقاضای خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن برای معامله را افزایش داده است.

چراغی گفت: در دو روز کاری پایانی هفته گذشته (سه شنبه و چهارشنبه) شاهد افزایش دو تا سه هزار تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس بودیم که این افزایش نشان می داد احتمالا باز هم قیمت این اوراق از ابتدای این هفته وارد فاز گرانی شود که این اتفاق رخ داد.

کارشناس بازار مسکن در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن می تواند نشانه ای از افزایش معاملات مسکن باشد، گفت: استقبال خریداران خُرد و خانواده ها از خرید اوراق تسهیلات مسکن نشان می دهد که ممکن است با موج جدید ورود متقاضیان به بازار خرید و فروش مسکن مواجه باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، با توجه به کمبود مسکن میان متراژ و مصرفی خانوارهای متوسط، باز هم احتمال رشد نسبی قیمت در آینده نزدیک وجود دارد.