اعتبارات عشایر دشتی از محل منابع ملی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس اداره امور عشایر شهرستان دشتی ضمن تبریک عید سعید فطر از تلاشهای مجموعه امور عشایر استان و شهرستان در جهت خدمات رسانی مطلوب به جامعه عشایری تقدیر کرد و بر ضرورت توجه بیشتر به این قشر زحمت کش تاکید کرد.

عبدالله نادری افزود: اداره امور عشایر برای رفع مشکلات جامعه عشایری برنامه دارد و ما نیز در سطح شهرستان آماده هر نوع همکاری هستیم.

وی تاکید کرد: در دولت تدبیر امید نیز توجه خوبی به این قشر صورت گرفت و استاندار بوشهر همواره در جلسات مختلف بر ضرورت توجه به رفع مشکلات آنها تاکید دارد.

نادری بیان کرد: به حمد الله در چند سال اخیر با عنایت دولت و استاندار بوشهر و پیگیری های به عمل آمده اقدامات مطلوبی در زمینه رفع مشکلات آب، برق، بهداشت و آموزش آنها صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه اعتبارات عشایر از محل منابع ملی افزایش یابد، گفت: دشتی دومین شهرستان استان است که هر ساله میزان جامعه عشایری می باشد که انتظار داریم علاوه بر اعتبارات شهرستانی اعتبارات ملی نیز افزایش یابد.

نادری یادآور شد: امیر رضایی رئیس سابق امور عشایر یکی از نیروهای جوان و توانمند شهرستان بوده که در این مدت خدمات خوبی به عشایر شهرستان انجام داده و رضایت خوبی در بین آنها ایجاد کرده است.

فرماندار دشتی خاطر نشان کرد: عشایر همواره نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند و در حوزه های مختلف به ویژه دفاع از کشور همیشه پیشگام بوده و در هشت سال نبرد مقدس به خوبی دین خود را ادا کرده اند.

در پایان از خدمات امیر رضایی تقدیر و حسین شریف بهلولی به سمت رئیس جدید اداره امور عشایر شهرستان معرفی شد.