جابری انصاری در صدر هیاتی به «ژنو» سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه، صبح امروز دوشنبه ٢٨ خرداد ٩٧ در راس هیاتی عازم ژنو شد.

جابری انصاری عصر امروز دوشنبه با مذاکره کنندگان ارشد دو کشور دیگر ضامن روند آستانه (روسیه و ترکیه) و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه گفتگوهای دو جانبه داشته و صبح فردا (سه شنبه)، در گفتگوهای چهارجانبه میان مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه‌ و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه مشارکت خواهد کرد.

محور اصلی این گفتگوهای دو و چندجانبه درباره راه‌های تسهیل شروع به کار کمیته قانون اساسی سوریه (مصوب کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی) است.