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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید ۵۲ هزار تومان گران شد/نرخ: ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان

سکه طرح جدید ۵۲ هزار تومان گران شد/نرخ: ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، به نرخ ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم با ۸۵ هزار تومان، نیم سکه با ۳۰ هزار تومان، ربع سکه با ۵ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۵ هزار تومان افزایش مواجه شد.

بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان، طرح قدیم ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان، ربع سکه ۶۹۷ هزار تومان و ربع سکه ۳۹۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۹۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۱۳ هزار و ۳۲۰ تومان است.

کد مطلب 4323817

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