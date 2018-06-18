سکه طرح جدید ۵۲ هزار تومان گران شد/نرخ: ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم با ۸۵ هزار تومان، نیم سکه با ۳۰ هزار تومان، ربع سکه با ۵ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۵ هزار تومان افزایش مواجه شد.

بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان، طرح قدیم ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان، ربع سکه ۶۹۷ هزار تومان و ربع سکه ۳۹۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۹۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۱۳ هزار و ۳۲۰ تومان است.