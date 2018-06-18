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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

امیرخانی دبیر جایزه ادبی یوسف شد

امیرخانی دبیر جایزه ادبی یوسف شد

دبیر هشتمین جایزه ادبی یوسف(داستان کوتاه دفاع مقدس) منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مسعود امیرخانی به سمت دبیر هشتمین جایزه ادبی یوسف منصوب شد.

مسعود امیرخانی متولد 1357 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، مترجم ادبی و ویراستار است. تاکنون کتاب‌های اندوه جنگ، بائو نینه، 1390، نشر افق؛ اعدام سرباز اسلوویک، ویلیام بردفورد هیوئی، 1392، نشر پیدایش؛ و گربه بلیتس، رابرت وستال، 1395، نشر اسم از او منتشر شده است. وی دبیر اجرایی سه دورة اول و دبیر دوره گذشته این جایزه نیز بوده است.

پیش از این زنده‌یاد امیرحسین فردی، حسین فتاحی، خسرو باباخانی، عباس جعفری مقدم، کامران پارسی‌نژاد و رحیم مخدومی دبیران قبلی این جایزه بوده‌اند.

جایزه ادبی یوسف با فراخوان داستان‌های کوتاه منتشرنشده از سال 1385 از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس برگزار شده است.

تقویت پایگاه داستان‌نویسی، ترغیب و تشویق نویسندگان جوان، شناسایی استعدادها، بروز خلاقیت‏ها و کمک به خلق و تولید داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس ازجمله اهداف این جایزه بوده است.

این جایزه به نامِ شهید یوسف ملک‏شامران، از نویسندگان شهید دفاع مقدس، نامگذاری شده است.

قرار است هشتمین دوره جایزه ادبی یوسف به‌صورت استانی برگزار شود. 
 

کد مطلب 4323849
حمید نورشمسی

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