امیرخانی دبیر جایزه ادبی یوسف شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مسعود امیرخانی به سمت دبیر هشتمین جایزه ادبی یوسف منصوب شد.

مسعود امیرخانی متولد 1357 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، مترجم ادبی و ویراستار است. تاکنون کتاب‌های اندوه جنگ، بائو نینه، 1390، نشر افق؛ اعدام سرباز اسلوویک، ویلیام بردفورد هیوئی، 1392، نشر پیدایش؛ و گربه بلیتس، رابرت وستال، 1395، نشر اسم از او منتشر شده است. وی دبیر اجرایی سه دورة اول و دبیر دوره گذشته این جایزه نیز بوده است.

پیش از این زنده‌یاد امیرحسین فردی، حسین فتاحی، خسرو باباخانی، عباس جعفری مقدم، کامران پارسی‌نژاد و رحیم مخدومی دبیران قبلی این جایزه بوده‌اند.

جایزه ادبی یوسف با فراخوان داستان‌های کوتاه منتشرنشده از سال 1385 از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس برگزار شده است.

تقویت پایگاه داستان‌نویسی، ترغیب و تشویق نویسندگان جوان، شناسایی استعدادها، بروز خلاقیت‏ها و کمک به خلق و تولید داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس ازجمله اهداف این جایزه بوده است.

این جایزه به نامِ شهید یوسف ملک‏شامران، از نویسندگان شهید دفاع مقدس، نامگذاری شده است.

قرار است هشتمین دوره جایزه ادبی یوسف به‌صورت استانی برگزار شود.

