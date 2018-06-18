امیرخانی دبیر جایزه ادبی یوسف شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مسعود امیرخانی به سمت دبیر هشتمین جایزه ادبی یوسف منصوب شد.
مسعود امیرخانی متولد 1357 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، مترجم ادبی و ویراستار است. تاکنون کتابهای اندوه جنگ، بائو نینه، 1390، نشر افق؛ اعدام سرباز اسلوویک، ویلیام بردفورد هیوئی، 1392، نشر پیدایش؛ و گربه بلیتس، رابرت وستال، 1395، نشر اسم از او منتشر شده است. وی دبیر اجرایی سه دورة اول و دبیر دوره گذشته این جایزه نیز بوده است.
پیش از این زندهیاد امیرحسین فردی، حسین فتاحی، خسرو باباخانی، عباس جعفری مقدم، کامران پارسینژاد و رحیم مخدومی دبیران قبلی این جایزه بودهاند.
جایزه ادبی یوسف با فراخوان داستانهای کوتاه منتشرنشده از سال 1385 از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شده است.
تقویت پایگاه داستاننویسی، ترغیب و تشویق نویسندگان جوان، شناسایی استعدادها، بروز خلاقیتها و کمک به خلق و تولید داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس ازجمله اهداف این جایزه بوده است.
این جایزه به نامِ شهید یوسف ملکشامران، از نویسندگان شهید دفاع مقدس، نامگذاری شده است.
قرار است هشتمین دوره جایزه ادبی یوسف بهصورت استانی برگزار شود.
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