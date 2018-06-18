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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

بارندگی در شمال کشور/جو غالب مناطق کشور پایدار می‌ماند

بارندگی در شمال کشور/جو غالب مناطق کشور پایدار می‌ماند

سازمان محیط زیست اعلام کرد طی سه روز آینده جو غالب مناطق کشور پایدار خواهد بود اما در برخی مناطق شمال کشور شاهد بارندگی خواهیم بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه روز آینده جو اکثر مناطق کشور پایدار است.

احد وظیفه افزود: در ساعات بعدازظهر امروز (دوشنبه) تا چهارشنبه در شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات شرق مازندران و خراسان شمالی رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط احتمال رعد و برق و وزش باد موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز وزش باد شدید در برخی نقاط استان خوزستان هم پیش‌بینی شده که در برخی ساعات احتمال کاهش دید ناشی از گرد و خاک وجود دارد؛ این شرایط از بعدازظهر سه‌شنبه تا انتهای روز چهارشنبه نیز وجود خواهد داشت.

هوای تهران امروز صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش باد پیش‌بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

کد مطلب 4323876
مسعود بربر

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