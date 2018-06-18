مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه روز آینده جو اکثر مناطق کشور پایدار است.

احد وظیفه افزود: در ساعات بعدازظهر امروز (دوشنبه) تا چهارشنبه در شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات شرق مازندران و خراسان شمالی رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط احتمال رعد و برق و وزش باد موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز وزش باد شدید در برخی نقاط استان خوزستان هم پیش‌بینی شده که در برخی ساعات احتمال کاهش دید ناشی از گرد و خاک وجود دارد؛ این شرایط از بعدازظهر سه‌شنبه تا انتهای روز چهارشنبه نیز وجود خواهد داشت.

هوای تهران امروز صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش باد پیش‌بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد اعلام شده است.