فرصت یکماهه به اعضای صندوق «هنر» برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر)، به منظور پوشش خدمات بیمه تکمیلی در سال ۹۷، امور نهایی برای اخذ مناسب‌ترین شرایط و تسهیلات بیمه‌ای اعضای صندوق اعتباری هنر، در حال انجام است و از تیرماه ضوابط و شرایط بهره‌مندی اعضاء از خدمات بیمه درمان تکمیلی سال‌جاری در تارنمای صندوق اعتباری هنر اعلام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، حسب مقررات، ارائه هرگونه خدمات منوط به عضویت متقاضی در صندوق است. از این رو متقاضیان استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی ضروری است نسبت به تکمیل فرآیند عضویت خود (قبل از ثبت نام) از طریق تارنمای صندوق اقدام کنند. ثبت نام بیمه تکمیلی همانند سال گذشته از طریق تارنمای صندوق انجام خواهد گرفت.

با توجه به اتمام مهلت قرارداد بیمه درمان تکمیلی صندوق با شرکت بیمه رازی (در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱) تمامی افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی بدون استثناء فقط یک ماه (تا تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰) فرصت دارند نسبت به ثبت هزینه‌ها از طریق سامانه بیمانو و ارسال مدارک پزشکی از طریق اداره پست اقدام کنند. این مهلت قابل تمدید نیست.