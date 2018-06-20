تشکیل کمیته های علمی برای انجام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در جلسه شورای دانشگاه آزاد استان تهران گفت: بودجه ۱۷۹ میلیاردی به دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اختصاص داده شده است.

وی افزود: موافقت نامه برنامه عملیاتی بودجه سال ۹۷ فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه به امضا رسید. در این تفاهم نامه هر واحد سهمی در اقدامات کمی، زیرساختی و قابل توسعه امور پژوهشی دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تاکید کرد: در این موافقت نامه مواردی از قبیل قرارداد طرح های برون دانشگاهی، راه اندازی مراکز تحقیقاتی ماموریت گرا و مبتنی بر برنامه های علمی واحدها، درآمد مراکز تحقیقاتی موجود، فرصت های مطالعاتی، افزایش مراکز رشد، ایجاد دفاتر حقوق مالکیت فکری، راه اندازی زیر ساخت های برنامه های علمی، ثبت اختراع داخلی، راه اندازی آزمایشگاههای ملی و شبکه سازی پژوهش های تحصیلات تکمیلی اشاره شده است.

طهرانچی از ابلاغ چارت تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران مصوب هیات امنای استانی تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: اوایل تیرماه سال جاری مصوبه هیات امنای استان تهران برای تغییر چارت واحدهای استان تهران ابلاغ و تا یک ماه آینده در تمامی واحدهای استان سازماندهی می شود.

وی درخصوص چگونگی برگزاری مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: مصاحبه آزمون دکتری با تشکیل کمیته های علمی در همه گرایش ها، زیر نظر استان انجام می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران افزود: اعضای کمیته ها در سطح استان از سرمایه های انسانی تمام واحدهای استان اعم از استادان و دانشیاران هستند که هسته اولیه کمیته ها را تشکیل می دهند و وظیفه نظارت کامل بر روند اجرایی گروههای آموزشی در سطح واحدها را دارند.

طهرانچی همچنین از احیا رشته گرایش های بین رشته ای در دانشگاه آزاد اسلامی استان خبر داد و گفت: با توجه به نیاز روز کشور در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... ایجاد رشته گرایش های بین رشته از دیگر مواردی است که در دستور کار استان قرار دارد.

وی با تاکید بر آسیب شناسی فرهنگی در محیط پیرامونی واحدها افزود: پیشنهاد تشکیل شورای تعامل اجتماعی دانشگاه و محیط های پیرامونی (محلات) را در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ارائه شد که به تصویب رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اظهار داشت: با استقرار واحدهای دانشگاهی در محله های مختلف گاهی اوقات مسائل حاشیه ای محلی بوجود می آید بنابراین در راستای احترام به شهروندان، ایجاد امنیت و تاثیر گذاری حداکثری فرهنگی در محله های پیرامون واحدهای دانشگاهی، شورایی متشکل از مسئولان دانشگاه، بسیج و شورا یاری محله، مسجد، شهرداری ناحیه و کلانتری منطقه تشکیل می شود تا با همفکری و هم افزایی به حل مسائل پیرامون واحدهای دانشگاهی بپردازیم.

طهرانچی به رعایت انضباط و برنامه ریزی دقیق در برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی در واحدها تاکید کرد و گفت: حضور استادان و مدیران گروه در جلسه امتحان الزامی است.