دفترچه بیمه سلامت چک سفیدامضانیست/حق بدهیم بیمه محدودیت ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی خانه های بهداشت در روستاها اظهارداشت: تقریبا هر ماه باوجود محدودیت های که وجود دارد خانه های بهداشت راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود سه هزار و ۷۰۰ پروژه در این زمینه در دست داریم که انتظار می رود تا پایان سال ۹۷ انجام شود.

وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوالی درباره سقف تعیین شده در بیمه سلامت و احتمال افزایش هزینه ها با توجه به نوع بیماری گفت: این موضوع به سازمان تامین اجتماعی و همچنین کمیته امداد (ره) و بهزیستی باز می گردد و آنها باید در این زمینه اقدام کنند.

هاشمی اظهار داشت: این که ما دفترچه را در اختیار افراد قرار دهیم و مانند دسته چک سفید امضا آنها هر چقدر هزینه ایجاد کنند و انتظار نداشته باشید بیمه ها بپذیرند یا دولت تامین کند، تقریبا کمتر جایی در دنیا سراغ داریم که این چنین باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید به بیمه ها این حق را بدهیم که محدودیت هایی را برای هزینه های غیرضروری و غیر قابل قبول ایجاد کنند.

وزیر بهداشت درباره بیماری تب کریمه کنگو و رایج شدن این بیماری درکشور و وجود آمار در این خصوص گفت: مدیرکل بیماری های واگیر در این باره آمار را اعلام کردند.

هاشمی تاکید کرد: با توجه به این که این آمار از طریق مجامع بین المللی تعقیب می شود ، درست تر این است که به آن استناد کنیم.