  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

تلاش تونس برای انکار نقش ابوظبی در تدارک کودتا علیه این کشور

در حالی که اخیرا یک سایت فرانسوی از تلاش یک مقام برکنار شده تونس با هماهنگی ابوظبی برای کودتا در این کشور خبر داده بود، وزیر دفاع تونس این اخبار را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عبدالکریم الزبیدی، وزیر دفاع تونس عنوان داشت: ما وجود هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد کودتا در کشور را تکذیب می کنیم. گزارش های منتشر شده در این خصوص نادرست بوده و در راستای ایجاد ترس و وحشت تهیه می شود.

وی در ادامه در مراسمی به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش تونس تاکید کرد: هیچ کودتایی وجود ندارد. تونس هرگز شاهد کودتا در این کشور نخواهد بود.

الزبیدی هم چنین تاکید کرد: سخن گفتن از کودتا در تونس در این دوره برای ماهی گیری در آب گل آلود و متشنج کردن اوضاع مطرح می شود.

این در حالیست که پیشتر یک سایت فرانسوی از تلاش لطفی براهم وزیر کشور برکنار شده تونس با هماهنگی امارات برای کودتا در کشور خبر داده بود.

کد خبر 4326626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها