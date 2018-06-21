تلاش تونس برای انکار نقش ابوظبی در تدارک کودتا علیه این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عبدالکریم الزبیدی، وزیر دفاع تونس عنوان داشت: ما وجود هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد کودتا در کشور را تکذیب می کنیم. گزارش های منتشر شده در این خصوص نادرست بوده و در راستای ایجاد ترس و وحشت تهیه می شود.

وی در ادامه در مراسمی به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش تونس تاکید کرد: هیچ کودتایی وجود ندارد. تونس هرگز شاهد کودتا در این کشور نخواهد بود.

الزبیدی هم چنین تاکید کرد: سخن گفتن از کودتا در تونس در این دوره برای ماهی گیری در آب گل آلود و متشنج کردن اوضاع مطرح می شود.

این در حالیست که پیشتر یک سایت فرانسوی از تلاش لطفی براهم وزیر کشور برکنار شده تونس با هماهنگی امارات برای کودتا در کشور خبر داده بود.