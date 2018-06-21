۶۰ هسته فرهنگی در تابستان امسال در قزوین فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم اداره کل تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگ دینی، طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است.

وی افزود: این طرح در سه بخش پیش بینی شده که مباحث اعتقادی، اخلاقی، معارف قرآنی، احکام شرعی از جمله برنامه های حوزه آموزشی محسوب می شود.

حجت الاسلام نظری تصریح کرد: همچنین در برنامه های پرورشی برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی، اردوهای درون و برون استانی از برنامه های سازمان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است.

وی یادآور شد: در حوزه پرورشی هسته های فرهنگی جوان با تولید نشریات مکتوب و الکترونیکی توانسته اند در جشنواره های مختلف رتبه های خوبی کسب کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در بخش ورزشی نیز متناسب با برنامه های سازمان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فعالیتهای مختلف ورزشی پیش بینی شده است.

نظری اظهار کرد: در برنامه های تابستانی به دنبال تامین بخشی از نیازهای فکری و معنوی دانش آموزان هستیم و تنوع و کیفیت کارها در اولویت قرار دارد.

فعالیت ۶۰ هسته فرهنگی و ۱۱۰ بوستان معرفت در استان قزوین

وی افزود: در حال حاضر ۶۰ هسته فرهنگی جوان با یک هزار و ۸۰۰ مخاطب و ۱۱۰ بوستان معرفت با سه هزار و ۳۰۰ مخاطب در استان داریم.

حجت الاسلام نظری تصریح کرد: مجموعه برنامه های اوقات فراغت این اداره کل در بوستان های معرفت برای گروه سنی ۷ تا ۱۵ سال و هسته های فرهنگی جوان برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: علاوه بر پایگاه های تابستانی در ۱۶ نقطه از محله های حاشیه نشین شهر ۱۶ هسته فرهنگی و ۱۶ بوستان معرفت داریم که در مجموع شش هزار و ۶۰ نفر از مخاطبان ما را تشکیل می دهند.