باخت تیم ملی مایه افتخار بود/ انتقاد از سردار مثل نقد دایی است

حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: تا اینجای کار خیلی خوب بودیم. به این تیم ملی باید افتخار کرد.

عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال ادامه داد: البته شاید برخی از کارشناسان نسبت به بازی دفاعی تیم ملی انتقاد داشته باشند اما باید این موضوع را در نظر گرفت که کادر فنی تیم ملی توانسته است با همین روش بالاترین میزان بازدهی بازیکنان را در اختیار داشته باشد و نتایج خوبی بگیرد. سبک بازی تیم ملی سبب شده حالا به صعود امیدوار باشیم.

وی در خصوص بازی با پرتغال تصریح کرد: اگر نتوانیم این تیم قدرتمند را که قهرمان اروپا شده است شکست دهیم باز هم باید افتخار کرد. با غرور هر چه تمام می توانیم بگوییم این تیم ماست و توانستیم جنگجویانه بازی کنیم.

کلانی اذعان داشت: پرتغال بازی هدفمندی را انجام می دهد تا نتیجه دلخواهش را بگیرد. کریستیانو رونالدو نقش بسزایی در نتیجه گیری این تیم در دو بازی گذشته داشته است. مطمئن باشید کی روش برنامه ویژه ای برای مهار او در نظر گرفته است. به شخصه بسیار امیدوار هستم بتوانیم پرتغال را ببریم و به مرحله بعد صعود کنیم.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره عملکرد کارلوس کی روش اظهار داشت: کار درستی نیست که خارج از گود نشسته باشیم و از تیم ملی انتقاد فنی نامربوط کنیم. من نمی توانم درباره مسائلی که نمی دانم از کارلوس کی روش انتقاد کنم. مطمئنم او بهترین سیستم را برای تیم ملی انتخاب کرده است. او بهترین عملکرد را داشته و از بازیکنانش جنگندگی و توان بالا خواسته است، باید از کی روش تشکر ویژه کنیم.

کلانی درباره بحث تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی نیز اظهار داشت: موضوعی است که به مدیریت فدراسیون و اهدافی که آنها دنبال می کنند برمی گردد. اگر بخواهیم صرفا درباره نتایج تیم ملی صحبت کنیم باید بگویم عملکردمان فوق العاده بوده است. حالا اگر پرتغال را هم ببریم به نظرم هیچ حقی برای نقد افکار فنی کی روش باقی نمی ماند. متاسفانه ما ایرانی ها فقط می خواهیم نقد کنیم؛ بی آنکه بدانیم در تیم ملی چه خبر است.

وی ادامه داد: کی روش با عملکردش نشان داده است به فدراسیون فوتبال و ملت ایران پاسخگو بوده است. شما باید فوتبال را در بطن جامعه دنبال کنید. اگر یک ملت با یک شکست احساس غرور فراوان می کند نشان می دهد چیزی کمتر از پیروزی عایدمان نشده است. پس باید فارغ از نتیجه بازی با پرتغال از تیم ملی تشکر کرد.

مهاجم اسبق تیم ملی درباره انتقاداتی که از عملکرد سردار آزمون می شود گفت: باید دید کی روش از او در زمین مسابقه چه می خواهد. انتقاداتی که از سردار می شود درست مشابه نقدهایی که از آقای علی دایی در ترکیب تیم ملی در جام های جهانی گذشته می شود، است. دایی در ترکیب تیم ملی وظیفه داشت بدون توپ تاکتیک تیم ملی را در فاز تهاجمی پیاده کند. احتمالا شرایط سردار آزمون هم همین طور است به همین خاطر فکر می کنم انتقادات از او منصفانه نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صلابت فعلی تیم ملی مثال زدنی است مردم ایران فهم فوتبالی بالایی دارند و مطمئن باشید اگر یک درصد مقابل پرتغال هم نتوانیم نتیجه بگیریم آنها قدردان زحمات کارلوس کی روش و بازیکنان خواهند بود.