پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی برای درگذشت صدرالدین شجره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، صدرالدین شجره نویسنده، کارگردان و گوینده پیشکسوت رادیو شامگاه چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه بر اثر بیماری داخلی و عفونی درگذشت که به همین مناسبت شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت.

متن پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت درگذشت صدرالدین شجره به شرح زیر است:

«انا الله و انا الیه راجعون

بار دیگر دردِ فراق مردی دیگر از عرصه هنر بر وجود همه ما سنگینی می کند. مردی که صدای دلنشین، نگاه نافذ و لبخندهای شیرینش این حزن را دو چندان کرده است. مرحوم صدرالدین شجره به واسطه هنر و شخصیت بی نظیرش محبوبیت بی مانندی داشت که دلیل اثبات این ودیعه الهی در او انبوده دوستانش در تئاتر، رادیو وتلویزیون است.

آن مرحوم در طول حضور جریان ساز خود در عرصه صدا، نقش قابل توجه ای در اقتباس رادیویی شاهکارهای ادبی جهان و همچنین معرفی نمایشنامه‌های مرحوم اکبر رادی داشت. صدای نافذ آن عزیز را هنوز در گوش دارم که در مقام مجری و کارشناس و در برنامه های مختلف رادیویی بهترین محتوا را در نقد عملکرد مدیران عرصه تئاتر عرضه می کرد.

تصویر هنرآفرینی اش در نقش های مختلف و با نمایش های متنوع در دوره اوج تولید نمایش های تلویزیونی تا ابد ماندگار خواهد ماند. این ها همه نقش ماندگار مردی است که امروز در میان ما نیست ولی لوحِ وجود پربارش دنیایی می ماند.

خالصانه و اندوهبار فقدان این هنرمند عزیز را به خانواده و دوستان سوگوارش که با صبوری در طول مدت بیماری همراه آن مرحوم بودند، تسلیت عرض می‌نمایم و از ذات یکتای الهی آرامش در حریم خود را برای آن عزیز آرزومندم.»

پیکر زنده یاد صدرالدین شجره ساعت ۹ صبح فردا شنبه دوم تیر از مقابل رادیو ارگ واقع در میدان ۱۵ خرداد تشییع می شود.