به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست شورای سیاستگذاری ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام ارزانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور گزارشی از مجموعه اقدامات این ستاد ارائه داد و در پایان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سامانه سحاب (سامانه حمایت از طرح های مردمی فرهنگی هنری مساجد کشور) رونمایی شد.