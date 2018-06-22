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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

سامانه حمایت از طرح‌های مردمی فرهنگی هنری مساجد کشور رونمایی شد

سامانه حمایت از طرح‌های مردمی فرهنگی هنری مساجد کشور رونمایی شد

سامانه سحاب (ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست شورای سیاستگذاری ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام ارزانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور گزارشی از مجموعه اقدامات این ستاد ارائه داد و در پایان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سامانه سحاب (سامانه حمایت از طرح های مردمی فرهنگی هنری مساجد کشور) رونمایی شد.

کد مطلب 4327371

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