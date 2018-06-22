ریچارد کلایدرمن به ایران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد کلایدرمن در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ وارد تهران شد تا با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی نخستین اجرای رسمی خود را در ایران روی صحنه ببرد.

کنسرت این پیانیست سرشناس جهان در تاریخ ۱ ،۲ ،۳ ،۶ ، ۷ و ۸ تیرماه در سالن وزارت کشور برگزار خواهد شد.

ریچارد کلایدرمن در نخستین اظهار نظر رسمی خود در ایران بیان کرد: همیشه و در هر شرایطی تنها برای عشق و صلح جهانی موسیقی ساخته و نواخته‌ام و مفتخرم که در حضور مردم مهمان نواز ایران برای نخستین بار به اجرای برنامه بپردازم.

وی افزود: برنامه ویژه و سورپرایزی را هم برای علاقه مندان ایرانی در نظر گرفته ام که قطعا در شب های اجرای برنامه همه حاضرین در سالن را خوشحال خواهد کرد.

این کنسرت به همت موسسه رویال هنر و تهیه کنندگی مجید عبدی در تهران روی صحنه خواهد رفت و جزئیات نشست خبری این کنسرت نیز به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.