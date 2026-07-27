آمادگی کامل محورهای مواصلاتی البرز برای تردد ایمن زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی حاج علی معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ارتقای وضعیت محورهای مواصلاتی استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی و نگهداری راه‌ها، استان البرز آمادگی کامل برای میزبانی و عبور زائران اربعین را دارد.

مهدی حاج علی با اشاره به جایگاه راهبردی استان البرز در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چندین استان، هرساله یکی از مهم‌ترین کریدورهای تردد زائران اربعین محسوب می‌شود و به همین منظور، عملیات گسترده‌ای در زمینه بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز افزود: اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، خط‌کشی محورها، نصب و نوسازی علائم و تجهیزات ایمنی، اصلاح و ایمن‌سازی نقاط مستعد حادثه و پاکسازی حریم راه‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل و افزایش ایمنی سفر زائران انجام شده است.

حاج علی ادامه داد: تمامی اکیپ‌های راهداری استان در قالب گشت‌های مستمر و به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و با هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس راه و ستاد اربعین استان، آمادگی لازم برای ارائه خدمات به مسافران و زائران فراهم شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه راهداری است و تلاش خواهیم کرد تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها، سفری ایمن و آرام برای تمامی هموطنان رقم بخورد.

وی در پایان از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، در افزایش ایمنی ترددها مشارکت کنند.