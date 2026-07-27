صادق جوادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز سهشنبه تا پنجشنبه شاهد کاهش نسبی و تدریجی دما در استان خواهیم بود.
وی تاکید کرد که از اواخر وقت یکشنبه وزش باد در یزد آغاز شده و تا روز پنجشنبه، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال وزش باد بهنسبت شدید به همراه ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: در این خصوص هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.
جوادی گفت: گرمترین نقطه استان دیروز بافق با ۴۵ درجه ثبت شد همچنین دمای یزد در گرمترین ساعات به ۴۲ درجه رسید.
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