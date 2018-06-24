مذاکره مجدد با آمریکا منطقی نیست

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه نگاری ۱۰۰ تن از افراد برای مذاکره با آمریکا اظهارداشت: اگر بخواهیم وقایع تاریخی را مطالعه کنیم متوجه می شویم که آنچه مقام معظم رهبری فرمودند که آمریکا قابل اعتماد نیست اثبات می شود.

وی اضافه کرد: مذاکرات برجام با حضور چند کشور اروپایی سالها طول کشید و در شرایطی که همه خود را ملزم به اجرای آن دانستند و ایران هم پایبند تعهدات خود بود اما آمریکا نشان داد به هیچ عهدی پایبند نیست.

محمدی یادآور شد: چیزی که در گذشته آزمایش کردیم دوباره آزمودن خطاست و در شرایطی که آمریکا در برجام نقض عهد کرده و نشان داده قابل اعتماد نیست اینکه دوباره بخواهیم موضوع مذاکره مستقیم با سردمداران این کشور را مطرح کنیم به نظر منطقی نیست.



رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ما و نمایندگان چند ماه وقت گذاشتند هر چند بدعهدی آنها برای ما روشن بود و دیدیم که به تعهدشان عمل نکردند.

محمدی تصریح کرد: امروز طرح این موضوع فقط یک فرصت برای معاندین نظام ایجاد می کند و برای مردم و کشور هیچ دستاوردی ندارد.