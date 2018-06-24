سهمیه فرصت های کوتاه مدت تحقیقاتی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم برای سال ۹۷ برنامه هایی پیش بینی کرده است که می توان به ارزیابی دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دوره دکتری داخل در راستای توانمندسازی این دوره ها اشاره کرد.

همچنین افزایش سهمیه های فرصت های کوتاه مدت تحقیقاتی در دستور کار این اداره کل قرار دارد. نظام مند کردن موسسات اخذ پذیرش و اعزام دانشجو به خارج از کشور و نظارت مسمتر بر عملکرد آنها از دیگر برنامه هایی است که اجرایی می شود.

ارتقاء وظایف رایزنی های علمی و فناری خارج از کشور به منظور شناسایی ظرفیت های علمی و آموزشی و پژوهشی دانشگاه خارج از کشور، سرمایه گذاری برروی دانش آموختتگان رتبه اول دانشگاه ها از دیگر برنامه هایی است که در سال جاری توسط این اداره کل پیگیری می شود.

آمار بورس و امور دانشجویان خارج

موضوع ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ احکام بورس داخل ۵۹۷ ۴۵۲ ۲۱۸ ۱۸۳ احکام بورس خارج ۲۸ ۱۴ ۱۰ ۲۳ فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی (داخل و خارج) ۸۰۰ ۱۳۴۸ ۱۵۸۸ ۱۸۲۷ تسهیلات شرکت در کنفرانس خارج از کشور ۲۲ ۳۲ ۵ ۵ تسهیلا دانشجویی و معرفی به بانک برای دریافت ارز تحصیلی ۲۶۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۱۷۹۳۸ ۱۵۰۰۰ شرکت کنندگان در آزمون زبان ۳۴۰۰۰ ۴۱۶۰۸ ۵۰۶۶۸ ۷۰۰۰۰

براساس این گزارش، احکام بورس داخل در سال های ۹۳ الی ۹۶ توسط این اداره کل بررسی شده و این احکام از ۵۹۷ به ۱۸۳ حکم، کاهش یافته است.

همچنین احکام بورس خارج از ۲۸ حکم در سال ۹۳ به ۲۳ حکم در سال ۹۶ رسیده است. فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی (داخل و خارج) نیز از ۸۰۰ فرصت به یک هزار و ۸۲۷ فرصت رسیده و افزایش یافته است.

همچنین شرکت کنندگان در آزمون زبان از ۳۴ هزار نفر در سال ۹۳ به ۷۰ هزارنفر در سال ۹۶ افزایش یافته اند.