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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

روایت نماینده‌مجلس از جلسه غیرعلنی؛

جهانگیری: امید دشمن را در حوزه اقتصادی تبدیل به یأس می‌کنیم

جهانگیری: امید دشمن را در حوزه اقتصادی تبدیل به یأس می‌کنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی اعلام کرد تصمیم گرفته‌ایم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، امید دشمن را در حوزه اقتصادی تبدیل به یأس کنیم.

شهباز حسن‌پور بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مشکلات اقتصادی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: جهانگیری به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی در جلسه غیرعلنی امروز حضور یافت و برنامه‌ها، دیدگاه ها و نظرات خوبی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه داد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:جهانگیری اعلام کرد تصمیم گرفته‌ایم بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، امید دشمن را در حوزه اقتصادی تبدیل به یأس کنیم و راهکارهای اقتصادی خوبی نیز برای این موضوع اندیشیده‌ایم.

حسن پور گفت: در جلسه غیرعلنی امروز روسای ۵ کمیسیون مرتبط با موضوعات اقتصادی و ۵ نفر از نمایندگان، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح کردند.

وی تصریح کرد: در خصوص ترمیم کابینه نکته ای مطرح نشد اما امیدواریم دولت سریعتر گام هایی را برای ترمیم و اصلاح کابینه بردارد.

کد مطلب 4329036

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
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      جک سال بود
    • فرامرز IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
      0 0
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      هم اکنون که مردم دچار یاس شدن سرتان را از پشت میزتان بلند کنید
    • فکر خوب ....... IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
      0 0
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      میشه شماها فکر خوب نکنید. آخه وقتی فکر می کنید همه چیز بدتر میشه لطفا فقط به خودتون برسید ما هم تکلیفمان را بهتر بدانیم
    • مهدی IR ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
      0 0
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      صلوات
    • بابک IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
      0 0
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      هر موقع می فرمایید : " نگران نباشید" ، " ما حواسمان هست" ، " ما آمادگی لازم را داریم " ، " پیش بینی های لازم صورت گرفته است " ، به عنوان یک شهروند چهارستون بدنم می لرزد !
    • ح IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
      0 0
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      میبینم

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