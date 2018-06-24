شهباز حسنپور بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مشکلات اقتصادی که با حضور معاون اول رئیسجمهور و رئیس دفتر رئیسجمهور برگزار شد، گفت: جهانگیری به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی در جلسه غیرعلنی امروز حضور یافت و برنامهها، دیدگاه ها و نظرات خوبی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه داد.
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:جهانگیری اعلام کرد تصمیم گرفتهایم بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، امید دشمن را در حوزه اقتصادی تبدیل به یأس کنیم و راهکارهای اقتصادی خوبی نیز برای این موضوع اندیشیدهایم.
حسن پور گفت: در جلسه غیرعلنی امروز روسای ۵ کمیسیون مرتبط با موضوعات اقتصادی و ۵ نفر از نمایندگان، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح کردند.
وی تصریح کرد: در خصوص ترمیم کابینه نکته ای مطرح نشد اما امیدواریم دولت سریعتر گام هایی را برای ترمیم و اصلاح کابینه بردارد.
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