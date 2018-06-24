فیلم های اول در بخش «روایت نو» جشنواره «مقاومت» داوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به منظور کشف و حمایت از استعدادهای جوان برای نخستین بار در دوره پانزدهم جشنواره بخش «روایت نو» را در ساختار مسابقات این رویداد سینمایی راهاندازی کرده است.
در این بخش، کلیه آثار فیلمسازان اول در قالب فیلمهای سینمایی، کوتاه داستانی و مستند توسط هیاتهای داوری مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرند.
در همین راستا به برترین فیلم این بخش، «لوح تقدیر، جایزه نقدی و نشان شهید آوینی» اهدا خواهد شد.
پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت»، با موضوعاتی چون نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در احیای «هویت ایرانی_اسلامی»، رویکرد «گفتمان مقاومت» تنها راه مقابله با نظام سلطه، نقش استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل در «اسلام هراسی و ایران هراسی»، نقش مدافعین حرم در «همبستگی و همگرایی» مردم منطقه و حمایت از جبهه مقاومت، ترویج اندیشههای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خود اتکایی و مقابله با تحریمهای اقتصادی دشمنان، نقش جانبازان، آزادگان و خانواده شهداء و ایثارگران درحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تقویت «روحیه انقلابی» و توجه ویژه به «نقش جوانان و نخبگان» در حفظ و تداوم ارزش های انقلاب اسلامی، آسیبها و فرصتهای رسانههای مجازی در تضعیف و تقویت روحیه مقاومتی مردم، نقش تولیدات تصویری در روشنگری و «بصیرت افزایی» مردم، ائتلاف ننگین وهابیت با صهیونیسم جهانی در طراحی نقشههای شوم و جنایت علیه مسلمانان، اهداف استکبار جهانی و صهیونیسم در حمایت از گروههای تروریستی، تکفیری و داعش در منطقه، استفاده خلاقانه هنرهای تصویری در امر «فرهنگ عفاف و حجاب» به منظور سالم سازی جامعه و نقش دشمنان انقلاب اسلامی در انحراف اعتراضات اجتماعی و اقتصادی طراحی و هدفگذاری شده و آثار تولید شده با این مضامین و موضعات میتوانند در بخشهای مختلف جشنواره شرکت نمایند.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با سازمان سینمایی کشور و با همکاری مراکز و سازمانهای مختلف همزمان با بزرگداشت هفته بسیج از ۴ تا ۹ آذر سال جاری در کشور برگزار میشود.
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