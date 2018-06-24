به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «هاشم احمد شرف الدین» معاون وزیر اطلاع رسانی یمن تأکید کرد که نشست وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو ائتلاف سعودی نشان از آن دارد که رسانه های این ائتلاف در برابر رسانه های انقلابی یمن شکست خورده اند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: زمانی که وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو ائتلاف سعودی در نشستی مشترک گرد هم آمده بودند و به دروغ مدعی التزام ائتلاف به قواعد درگیری و حمایت از غیرنظامیان می شدند، جنگنده های این ائتلاف روزانه خانه های هزاران یمنی را بمباران می کردند.

شرف الدین افزود: بنابراین، پر واضح است که هدف اصلی متجاوزان از برگزاری این نشست مشترک در شهر جده عربستان بررسی راهکارهای افزایش دروغ پراکنی های رسانه ای برای سرپوش نهادن بر شکست های اخیر بوده است.