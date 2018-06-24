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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

معاون فنی و حرفه‌ای بوشهر:

فرهنگ مهارت‌آموزی در استان بوشهر نهادینه شود

فرهنگ مهارت‌آموزی در استان بوشهر نهادینه شود

بوشهر - معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای استان بوشهر بر لزوم ایجاد الگوهای عملی برای نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در سطح استان بوشهر تاکید کرد.

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، احمد لیراوی بر استمرار و پیگیری و مصر بودن در به سرانجام رساندن کارها و فعالیت‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: مراکز آموزشی با تعامل و همکاری و انسجام با تمامی دستگاه ها از جمله صنایع شهرستان‌ها می‌توانند به توسعه و تقویت آموزش‌های فنی و مهارتی کمک کنند.

وی تقویت کارکنان شاغل در صنایع با ارتقای دانش و مهارت را در توسعه استان مهم دانست واظهار کرد: نیاز است که مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ثابت دولتی مجهز به جدیدترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی و مربیان توانمند باشند که بتوانند آموزش‌های مهارتی روز دنیا را همگام با استانداردهای جهانی در کشور ارائه دهند.

معاون فنی و آموزشی فنی و حرفه ای بوشهر  اذعان داشت: بی‌شک با بهره‌گیری از نیروی متخصص که مهارت لازم را کسب کرده‌ است، می‌توان میزان راندمان و بهره‌وری موسسات و کارخانجات تولیدی را افزایش داد و این مسئله آغازی بر رشد میزان تولید و خودکفایی است.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و به ویژه شتاب‌دهی به فرآیند افزایش تولید امری حیاتی است.

لیراوی با تاکید بر اینکه آموزش مهارت و حرفه‌آموزی باید بر اساس نیازهای جامعه باشد، افزود: صنعت تشنه نیروی ماهر، فن‌آور و مهارت آموخته است.

معاون فنی و آموزشی فنی و حرفه ای بوشهر با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مهم در سرمایه‌گذاری‌های آموزشی توسعه و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، گفت: باید کاری کنیم تا نیروهای دانش‌آموخته فنی‌وحرفه‌ای در صنایع استان جذب بازار کار شوند.

کد مطلب 4329207

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