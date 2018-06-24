به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، احمد لیراوی بر استمرار و پیگیری و مصر بودن در به سرانجام رساندن کارها و فعالیتها تاکید کرد و اظهار داشت: مراکز آموزشی با تعامل و همکاری و انسجام با تمامی دستگاه ها از جمله صنایع شهرستانها میتوانند به توسعه و تقویت آموزشهای فنی و مهارتی کمک کنند.
وی تقویت کارکنان شاغل در صنایع با ارتقای دانش و مهارت را در توسعه استان مهم دانست واظهار کرد: نیاز است که مراکز آموزش فنی و حرفهای ثابت دولتی مجهز به جدیدترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی و مربیان توانمند باشند که بتوانند آموزشهای مهارتی روز دنیا را همگام با استانداردهای جهانی در کشور ارائه دهند.
معاون فنی و آموزشی فنی و حرفه ای بوشهر اذعان داشت: بیشک با بهرهگیری از نیروی متخصص که مهارت لازم را کسب کرده است، میتوان میزان راندمان و بهرهوری موسسات و کارخانجات تولیدی را افزایش داد و این مسئله آغازی بر رشد میزان تولید و خودکفایی است.
وی تصریح کرد: توسعه آموزشهای فنیوحرفهای در شرایط کنونی برای اقتصاد و به ویژه شتابدهی به فرآیند افزایش تولید امری حیاتی است.
لیراوی با تاکید بر اینکه آموزش مهارت و حرفهآموزی باید بر اساس نیازهای جامعه باشد، افزود: صنعت تشنه نیروی ماهر، فنآور و مهارت آموخته است.
معاون فنی و آموزشی فنی و حرفه ای بوشهر با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای مهم در سرمایهگذاریهای آموزشی توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای است، گفت: باید کاری کنیم تا نیروهای دانشآموخته فنیوحرفهای در صنایع استان جذب بازار کار شوند.
نظر شما