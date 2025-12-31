تدوین ۵۵ برنامه مهارتی برای تأمین بازار کار همدان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه مهارت استان همدان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار آموزش مهارتی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً تمامی کشورها با معضل کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند و ایران نیز از این روند مستثنی نیست.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت در ۳۸ رشته تخصصی افزود: این رویداد با حضور ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان رده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال برگزار شد و تنوع رشته‌ها، از مشاغل فنی مانند نجاری و جوشکاری تا حوزه‌های خدماتی همچون آرایشگری و خیاطی، بیانگر ظرفیت گسترده کشور در حوزه مهارت‌آموزی است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور حضور رئیس‌جمهور در افتتاح این مسابقات را نشانه توجه ویژه دولت به آموزش مهارتی دانست و گفت: رویکرد دولت، توسعه آموزش‌های فراگیر، عادلانه و منطبق با نیاز واقعی بازار کار است.

محمدی با بیان اینکه کشور با پدیده «فقر مهارتی» روبه‌رو است، تصریح کرد: فاصله میان آموزش و صنعت، تغییرات سریع فناوری، دسترسی محدود به آموزش‌های مهارتی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، موجب شده بخش قابل توجهی از نیروی کار فاقد مهارت‌های مورد نیاز بازار باشد.

وی به تأثیر تحولات فناورانه و هوش مصنوعی بر آینده اشتغال اشاره کرد و افزود: برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ میلیون‌ها شغل در دنیا دچار تغییر یا حذف می‌شود و در مقابل، مشاغل جدیدی شکل می‌گیرد که این موضوع ضرورت ارتقای مستمر مهارت‌ها و توسعه آموزش‌های کوتاه‌مدت و کاربردی را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، بهره‌وری نیروی انسانی را یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه دانست و گفت: هر یک سال آموزش مهارتی می‌تواند به طور متوسط بهره‌وری نیروی کار را حدود سه درصد افزایش دهد و افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد را به دنبال داشته باشد؛ از این رو، سرمایه‌گذاری در آموزش مهارتی به‌طور مستقیم با رشد اقتصادی گره خورده است.

محمدی با اشاره به بسته شدن تدریجی پنجره جمعیتی کشور از سال ۱۴۱۰ تأکید کرد: در سال‌های آینده امکان تأمین نیروی کار از مسیر رشد جمعیت وجود نخواهد داشت و تنها راهکار پایدار برای حفظ و توسعه صنایع کشور، ارتقای مهارت و بهره‌وری نیروی انسانی موجود است.

وی از تدوین برنامه چهارساله «وفاق برای ایران ماهر» در استان همدان خبر داد و افزود: در قالب این برنامه، ۵۵ طرح عملیاتی با برآورد اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان طراحی شده است که اجرای آن‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و صنایع، می‌تواند به صورت هدفمند پاسخگوی نیاز بازار کار استان باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این سازمان گفت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با برخورداری از ۷۰۰ مرکز دولتی، بیش از ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی و دانشگاه ملی مهارت با ۱۴۰ واحد آموزشی، بزرگ‌ترین اکوسیستم آموزش مهارتی منطقه را در اختیار دارد و در استان همدان نیز تلاش شده از این ظرفیت‌ها با مشارکت بخش خصوصی حداکثر استفاده صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای منسجم این برنامه‌ها و همراهی مسئولان استانی، همدان به یکی از قطب‌های تأمین نیروی کار ماهر کشور و حتی صادرات نیروی انسانی متخصص به کشورهای منطقه تبدیل شود.