تکذیب ممنوعیت واردات کاغذ و مقوا/ دولت با سودجویان برخورد کند

«احمد شریفان» نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحت و سُقم خبر مربوط به ممنوعیت واردات کاغذ و مقوا بر اساس فهرست ۱۳۳۹ کالایی که در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، واردات آنها به کشور ممنوع اعلام شده و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است (اینجا)، ضمن انتقاد شدید از آنچه فضاسازی عده‌ای سودجو برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود خواند، گفت: متاسفانه برخی عادت کرده‌اند که از یک آیه، آنچه را که به نفع خودشان است، بخوانند و نصف دیگرش را که مغایر با تفسیر خودشان است، نه!

وی در توضیح بیشتر تاکید کرد: واردات کاغذ ممنوع شده، اما چه کاغذی!؟ کاغذ دستمال توالت، کاغذ دیواری و کاغذ تزئینی! و این کاغذها ربطی به کاغذ چاپ و تحریر ندارد. کاغذ چاپ و تحریر، کماکان ثبت سفارش می‌شود، وارد می‌شود و ارز حمایتی هم به آن تعلق می‌گیرد.

این مقام مسئول در اتحادیه کاغذ و مقوای تهران افزود: متاسفانه برخی تجار که با دلار ۳۸۰۰ تومانی کاغذها را وارد کرده‌اند، الان که دلار ۸۰۰۰ تومان شده، کاغذهایشان را نمی‌فروشند و متاسفانه دولت هم، هیچ کاری به این وضعیت ندارد و ستاد تنظیم بازار، فقط به بازار مرغ و تخم مرغ کار دارد و کاغذ، برایش کالا محسوب نمی‌شود!

شریفان در عین حال زیاده‌خواهی تجار و سودجویان بازار کاغذ را عامل التهاب و افزایش قیمت این کالای استراتژیک حوزه چاپ و نشر عنوان و از اینکه به گفته او هیچ قوه قهریه‌ای وجود ندارد که با آنها برخورد کند، اظهار تاسف کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ ۱۰۰ در ۷۰ با گراماژ ۷۰ حدود ۱۳۵ هزار تومان است در حالی که با توجه به تخصیص ارز حمایتی این رقم باید ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران گفت: اگر ستاد تنظیم بازار و دولت به این حوزه ورود می‌کرد و ورود کند، این اتفاق نمی‌افتاد؛ وقتی که نیروی بازدارنده (پلیس) وجود نداشته باشد، ماشین‌ها ورود ممنوع هم می‌روند!