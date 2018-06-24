  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

مبارزه با مواد مخدر «در نگاه اول»

مبارزه با مواد مخدر «در نگاه اول»

همزمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر شنونده نمایش جدید رادیویی «درنگاه اول» به کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «در نگاه اول» را هدیه رضایی نوشته و داستان آن درباره زنی است که به دلیل اعتیاد پسرش به خانه سالمندان می رود.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون فریبا متخصص، فریدون محرابی، صدیقه کیانفر، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در آن به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری حیدر صفدری و افکتوری محمدرضا قبادی فر ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4329365
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها