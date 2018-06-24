مبارزه با مواد مخدر «در نگاه اول»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «در نگاه اول» را هدیه رضایی نوشته و داستان آن درباره زنی است که به دلیل اعتیاد پسرش به خانه سالمندان می رود.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون فریبا متخصص، فریدون محرابی، صدیقه کیانفر، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در آن به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری حیدر صفدری و افکتوری محمدرضا قبادی فر ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.