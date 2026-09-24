پرداخت ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع دستی ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در استان ایلام در ۱۵۰ کارگاه صنایع دستی فعالیت دارند، اظهار داشت: این تسهیلات با هدف حمایت از فعالان این حوزه و رونق تولید صنایع دستی در استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه صنایع دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی در استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: حمایت از این بخش می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش درآمد خانوارهای فعال در این عرصه کمک کند.

شریفی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات، خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایطی که کارگاه صنایع دستی دارند و آموزش‌های لازم در این زمینه را دریافت کرده‌اند، می‌توانند از تسهیلات برخوردار شوند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از صنایع دستی، نقش مهمی در حفظ فرهنگ و هنر بومی استان دارد، گفت: میراث فرهنگی استان با تمام توان در جهت حمایت از فعالان این حوزه گام برمی‌دارد و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع دستی در استان باشیم.