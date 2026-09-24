به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی در جلسه بررسی پرونده‌های محکومان مالی زندانی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری، در پرونده‌های مالی باید وضعیت محکوم‌علیه به‌دقت بررسی شود تا از ورود افراد فاقد توان مالی به زندان جلوگیری و زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط فراهم شود.

معاون قضایی دادگستری استان اردبیل گفت: در رسیدگی به درخواست اعسار، میزان درآمد، هزینه‌های ضروری، شرایط خانوادگی و توان واقعی پرداخت محکوم‌علیه باید بررسی شود و پیش‌پرداخت و تقسیط نیز متناسب با توان مالی واقعی فرد تعیین شود.

خدادادی با اشاره به ظرفیت ماده 277 قانون مدنی گفت: در مواردی که شرایط قانونی وجود دارد، باید از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین مهلت پرداخت یا تقسیط محکوم‌به استفاده شود و درخواست‌های اعسار نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

وی بر ارشاد و آگاه‌سازی محکومان مالی درباره حقوق قانونی خود تأکید کرد و افزود: مددکاران زندان و رؤسای حوزه‌های قضایی باید محکومان مالی را با نحوه طرح درخواست اعسار آشنا کنند و هماهنگی میان زندان و مراجع قضایی برای رسیدگی سریع به این پرونده‌ها برقرار شود.

وی همچنین بر دقت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مهریه، پذیرش اعسار افراد واجد شرایط و استفاده از ظرفیت ستاد مردمی دیه، انجمن حمایت از زندانیان و خیرین برای کمک به آزادی محکومان مالی تأکید کرد.