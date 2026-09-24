به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در سیستان و بلوچستان با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: شاخص بزرگراه به راه اصلی در استان از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به ۱۵ درصد افزایش یافته و هدف‌گذاری شده است تا پیش از پایان دولت چهاردهم به متوسط کشوری نزدیک شود.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: طی کمتر از دو سال، ۳۲۷ کیلومتر بزرگراه در استان ساخته شده و میزان بزرگراه‌های سیستان و بلوچستان از ۶۹۰ کیلومتر به ۹۴۵ کیلومتر رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به یک‌هزار و ۱۰۰ کیلومتر افزایش یابد.

وی ادامه داد: در این مدت ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی احداث و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر عملیات روکش و راهداری انجام شده است.

شتاب در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

بیجار با اشاره به تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام گفت: برخی پروژه‌های عمرانی استان بیش از ۲۰ سال نیمه‌تمام مانده بودند که روند اجرای آنها شتاب گرفته و پروژه فنوج پس از ۲۰ سال، طی یک سال و نیم به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از تخصیص حدود ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل منابع پیوست بودجه به پروژه‌های استان و اختصاص ۶.۵ همت برای چهار پروژه مهم کریدوری خبر داد و بر تقویت منابع مالی برای ادامه طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان، توسعه راه‌آهن چابهار به میلک و گسترش ارتباطات ریلی با پاکستان، افغانستان و عمان را از طرح‌های مهم برای تقویت تجارت و ترانزیت استان دانست و گفت: افزایش تردد کامیون‌ها در مسیرهای منتهی به مرزها نشان‌دهنده فعال‌تر شدن جریان اقتصادی استان است.

بیجار همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی راه‌ها، استفاده از ظرفیت باندهای قدیمی محورهای در حال توسعه و اجرای عملیات بهسازی را در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای مؤثر عنوان کرد.