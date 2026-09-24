به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی صبح پنجشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با ادای احترام به شهدای این دانشگاه و شهدای دانشآموز و فرهنگی، اظهار کرد: برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در کنار گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرصتی برای بازخوانی مسیری است که این عزیزان برای سرافرازی ملت ایران پیمودند.
وی با اشاره به حضور خانواده یکی از شهدای دانشگاه در این مراسم افزود: باید یاد و نام شهدایی که در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردند، همواره در محیطهای دانشگاهی زنده نگه داشته شود و نسل جدید با آرمانها و فداکاریهای آنان آشنا باشد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به بازتاب مقاومت ملت ایران در عرصه بینالمللی گفت: در سفرهای علمی و حضور در کنفرانسها و برنامههای دانشگاهی خارج از کشور، بسیاری از مهمانان و استادان خارجی بر ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها تأکید داشتهاند.
واحدی ادامه داد: دشمن در ابتدای جنگ با تصور دستیابی سریع به اهداف خود وارد میدان شد، اما مقاومت رزمندگان و ایستادگی ملت ایران موجب شد این اهداف محقق نشود و کشور با سربلندی از این آزمون خارج شود.
وی، ایمان، شجاعت و دانش را از عوامل مهم موفقیت رزمندگان دانست و تصریح کرد: دفاع از کشور تنها متکی بر توان نظامی نبود، بلکه علم و فناوری نیز نقش مهمی در این مسیر داشت؛ دانشی که طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور بومی شد و توسعه پیدا کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به تجربه سال تحصیلی گذشته و شرایط ناشی از درگیریهای نظامی گفت: سال تحصیلی گذشته در شرایطی سپری شد که کشور با دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مواجه بود و حوادثی نیز در ماههای پایانی سال بر نظم و روند عادی فعالیتها تأثیر گذاشت.
وی افزود: در مقطعی از سال تحصیلی گذشته، آموزش در بخش قابل توجهی از دانشگاهها به صورت مجازی دنبال شد، اما با وجود همه عدم قطعیتها، سیاست وزارت علوم این بود که سال تحصیلی جدید با آموزش حضوری آغاز شود.
واحدی با بیان اینکه بخشی از دانشگاهها از ۲۸ شهریور فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند، خاطرنشان کرد: سایر دانشگاهها نیز در چهارچوب برنامهریزی انجامشده، آموزش حضوری را آغاز کردند و تلاش شد روند فعالیتهای آموزشی و دانشگاهی به شرایط عادی بازگردد.
وی در پایان تأکید کرد: همانگونه که توان علمی و فناوری در اختیار رزمندگان کشور برای دفاع از ایران قرار گرفته است، دانشگاهها نیز باید با تقویت علم، دانش و فناوری، این مسیر را ادامه دهند و زمینه رشد و بالندگی بیشتر کشور را فراهم کنند.
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