نبود صنایع تبدیلی از مشکلات بخش کشاورزی شهرستان اهر است

بیت الله عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر بر لزوم توجه کشاورزان و دامداران به آموزش های فنی تاکید کرد، اظهار داشت: کشاورزان و دامداران نیاز به آموزش های تخصصی دارند و لازم است تا کارشناسان جهاد کشاورزی به جهت ارائه آموزش های تخصصی در روستاها و در کنار کشاورزان و دامداران حضور فعالی داشته باشند.

وی با انتقاد از واردات گوشت از کشور برزیل افزود: وقتی که دولت از برزیل گوشت قرمز وارد کشور می کند آیا معنی دیگری جزو اینکه دامداران ما دامپروری بلد نیستند دارد؟ به همین دلیل تاکید داریم دامداران از آموزش های عملی و تخصصی باید بهره مند شوند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکل کم آبی نیز اشاره کرد و گفت: این که در شرایط فعلی با مشکل کم آبی مواجه هستیم موضوع غیرقابل انکار است و باید قبول کنیم که سد ستارخان اهر روزهای بحرانی را سپری می کند به طوری که سد ستارخان با گنجایش ۹۰ میلیون مترمکعب تا به حال بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب را به خود ندیده است.

عبدالهی اضافه کرد: علی رغم افزایش بارندگی ها در سالجاری اما روانی آبی که می بایست در پشت سد ستارخان ذخیره می شد نداشتیم، هر چند امیدواریم که باران ببارد ولی با امیدوار بودن بحران کم آبی رفع نمی شود و اگر با این رویه پیش برویم شاید در تامین آب شرب هم با مشکلاتی مواجه شویم.

سد ستارخان اهر روزهای بحرانی را سپری می کند

وی در ادامه سخنان خود، خواستار آماده نگهداشتن چاه های آب قدیمی در شهر اهر برای مواقع بحرانی شد، گفت: سال گذشته از آب و فاضلاب خواستیم تا چاه های آب قدیمی که در شهر اهر وجود دارد را احیاء تا در صورت نیاز مبرم از این طریق آب شرب مردم شهر تامین شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی از جمله اقدامات خوب دولت تدبیر و امید در مقابله با خشکسالی و بحران کم آبی پرداخت ۸۵ درصد هزینه تجهیز باغات و اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار عنوان کرد، تصریح کرد: توصیه می کنم از این فرصت به دست آمده استفاده شود شاید سال های آینده به دلیل محدودیت منابع آبی دیگر دولت نتواند ۸۵۰ درصد هزینه تجهیز باغات و اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار پرداخت کند.

عبدالهی با تاکید بر این که تجهیز باغات و اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار می تواند راه حل مقابله با بحران کم آبی در منطقه باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰۰۰ هکتار از باغات و اراضی کشاورزی شهرستان اهر به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده و ۱۰۰۰ هکتار دیگر نیز آماده تجهیز به این سیستم است.

وی با اشاره به اینکه به دنبال آن هستیم که معدن مس سونگون بعد از اتمام پروژه سد حاجیلار از برداشت آب سد ستارخان جلوگیری شود، یادآور شد: تاکید داریم بعد از این که سد حاجیلار مورد بهره برداری، برداشت آب از سد ستارخان قطع شود و از طریق سد حاجیلار آب مورد نیاز را تامین کنند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، نبود صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را از جمله مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی شهرستان اهر برشمرد، افزود: سال گذشته با برخی سرمایه گذاران بخش خصوصی در رابطه با ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در اهر مذاکراتی داشتیم که متاسفانه نتیجه ای دربر نداشت.