کولاک انگلیس در نیمه نخست بازی با پاناما

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و پاناما از ساعت ۱۶:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه نیژنی نوگرود در گروه G جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار شد که با پیروزی پرگل ۵ بر صفر به سود نماینده قاره اروپا به پایان رسید.

جان استونز (۸ و ۴۰) هری کین ( ۱۲ - پنالتی و ۴۵ - پنالتی) و لینپارد (۳۶) برای انگلیس گلزنی کردند.

بازیکنان انگلیس از همان سوت آغاز بازی، مهاجمان خود را هدف پاسکاری هایشان قرار دادند و توانستند خیلی زود به گل اول برسند. استونز روی کرنری که تریپی‌یر ارسال کرد با ضربه سر محکم خود توانست اولین گل «سه شیرها» را به ثمر رساند.

در ادامه بازیکنان پاناما که هیچ شانسی برای رسیدن به دروازه انگلیس نداشتند توپ و میدان را کاملا در اختیار شاگردان ساوت گیت قرار دادن تا نماینده قاره اروپا به گل های دوم تا پنجم خود در همان نیمه اول برسند.

هری کین با دوگلی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند چهارگله شد تا در کنار کریستیانو رونالدو در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد.