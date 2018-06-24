شاخص کل بورس وارد کانال ۱۱۲ هزار واحد شد/رشد ۲۶۰۰ واحدی شاخص کل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، در معاملات روز جاری بورس تهران شاخص کل بورس با رشدی ۲ هزار و ۶۵۹ واحدی مواجه شد و در کانال جدید ۱۱۲ هزار و ۶۰ واحدی قرار گرفت.

نمادهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ملی مس، گل گهر، تاپیکو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گسترش نفت و گاز پارسیان امروز با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص رشد جهشی شاخص کل بورس را رقم زدند.

در بازار امروز شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب دو هزار و ۴۳۲ و ۲ هزار و ۸۰۲ واحد صعودی شدند. شاخص هم وزن هم امروز ۲۳۹ واحد بالا رفت.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای ذغال سنگ نگین طبس، فولاد خوزستان، سرمایه گذاری توکافولاد، ایران ترانسفو، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، تولید مواد اولیه داروپخش و گروه صنعتی سپاهان بود.

در مقابل نمادهای فیبر ایران، سرمایه گذاری صنعت بیمه، داروسازی زهراوی، داروسازی فارابی، داده پردازی ایران، آبادگران ایران و محورسازان ایران خودرو با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

امروز صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند.

سرمایه گذاران بورسی امروز برای خرید سهام بورس اوراق بهادارتهران، سهام چادرملو، سهام سرمایه گذاری سایپا، سهام معدنی و صنعتی صبانور، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام توسعه معادن و فلزات و سرمایه گذاری خوارزمی بیشترین تقاضا و سنگین ترین صف های خرید را امضا کردند.