هدف از همکاری با تیم ملی فوتبال تزریق روحیه جنگندگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اوجاقی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان گلستان در خصوص حضورش در تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مربی، اظهار کرد: موضوع همکاری من با تیم ملی فوتبال پس از چهار جلسه رسانه‌ای شد و هدف آقای کی‌روش از استفاده از مربی رزمی برای تیم ملی فوتبال ایران این بود تا جنگندگی بازیکنان درون زمین بیشتر شود.

وی افزود: در ۳۰ جلسه همکاری با تیم ملی فوتبال ایران سعی کردیم از لحاظ روحی، روانی و اعتماد به نفس، به بازیکنان تیم ملی انرژی تزریق کنیم و در دو دیدار نخست ایران در جام جهانی شاهد جنگندگی، اعتماد به نفس و قدرت بدنی بازیکنان بودیم.

اوجاقی تصریح کرد: بازیکنان ما در دو دیدار مقابل مراکش و اسپانیا از جان و دل مایه گذاشتند و به معنای واقعی جنگیدند که هدف ما هم همین بود.

وی ادامه داد: راضی بودن مردم از تیم ملی فوتبال ایران مهم‌ترین موضوع بوده و فکر می‌کنم این اتفاق رخ داده است.