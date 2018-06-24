به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، طالب شغاتی الکنانی رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق گفت: نیروهای عراقی به تنهایی موفق به آزادسازی موصل از لوث داعش شدند و آنچه سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی درباره مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات زمینی آزادسازی موصل از لوث داعش کرده، نادرست است.

وی در ادامه با اشاره به اخبار مطرح شده مبنی بر حضور ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در مرزهای پاکستان و افغانستان اعلام کرد: اخبار مربوط به حضور البغدادی در مرزهای عراق و سوریه، اطلاعاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

الکنانی افزود: داعش در عراق به ویژه در شهر موصل بستر و پایگاه مردمی ندارد و ساکنان در آن بهترین حامی نیروهای امنیتی در جریان آزادسازی استان نینوا بودند و مکان تروریستها را به نیروهای امنیتی نشان می دادند.