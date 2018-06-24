به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی در این بخشنامه با اشاره به نقش اتوبوس‌های شرکت واحد در تولید ذرات معلق، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی را موظف کرده است که کلیه اتوبوس‌های عمومی و خصوصی وابسته به این شرکت به صورت ضربتی مورد بازدید و معاینه فنی قرار گیرند و از ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ از تردد همه اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری شود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این ابلاغیه شرکت واحد اتوبوسرانی را موظف کرده است: در صورت مشاهده هر نوع اتوبوس دودزا، شرکت خصوصی مربوطه شدیداً جریمه و در صورت تکرار، مجوز آن شرکت لغو گردد. در خطوط بی‌آرتی نیز در صورت مشاهده، در وهله اول مدیر خط مزبور و در صورت تکرار، معاون فنی شرکت مسئول خواهند بود.



پورسیدآقایی همچنین به سنندجی ماموریت داده است که «حداقل ۱۰% از ناوگان شرکت های خصوصی و ۵۰% از اتوبوس های بی آرتی، قبل از مهرماه به فیلتر دوده مجهز شده باشند.»



براساس بخشنامه معاون شهردار تهران، اتوبوس‌های مورد استفاده در سرویس ادارات وکارخانجات نیز باید در همین برهه زمانی ساماندهی شوند و با همکاری پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا جلوگیری شود.



وی با پیگیری ابلاغ بخشنامه از طریق استانداری و شورای تأمین استان؛ از کلیه شرکت‌ها، کارخانجات و ادارات خواسته است از عقد قرارداد یا استفاده امانی از اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی از اول مهرماه اکیداً خودداری کنند و هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، ضمن اعمال قانون، مراتب به وزارتخانه‌های مسئول اعلام می‌شود.