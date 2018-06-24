۳۰۰ میلیارد تومان حقوق بیت المال در عوارضی قزوین به زنجان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در اولین همایش رسانه و احقاق حقوق عامه که روز یکشنبه در دادگستری قزوین برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه در شرایطی هستیم که حقوق عمومی مردم در معرض تضییع است و باید با کمک رسانه ها بتوانیم این حقوق را احیا کنیم.

وی اضافه کرد: نواقصی که در عرصه حقوق عمومی ضایع می شود گاهی ناشی از قوانین گذشته و یا در حال تصویب است که از نمایندگان تیزبین انتظار می رود با اصلاح برخی موارد برای احقاق حق مردم پیشگام باشد

صادقی نیارکی تصریح کرد: در این راستا برخی از قوانین معارض با حقوق شهروندی شناسایی شده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: برخی از نقض های حقوق عامه از سوی اشخاص حقوقی صورت می گیرد که می تواند متعلق به بخش خصوص و یا دولتی باشد.

پیگیر نقض حقوق مردم از سوی دولت هستیم

وی اضافه کرد: متاسفانه شاهد نقض حقوق مردم از سوی دولتی ها هستیم که در استان قزوین مواردی را پیگیری کرده ایم و به نتایج خوبی به نفع مردم رسیده ایم که این رویکرد تداوم خواهد یافت.

صادقی نیارکی به موضوع مشکلات عوارضی قزوین به زنجان اشاره کرد و گفت: این حرکت که در قزوین آغاز شد و دستاوردهای خوبی برای مردم داشت از سوی ریاست قوه قضائیه هم مورد تایید قرار گرفت و ما را مصمم کرد در سایر مواردی که حقوق عمومی نادیده گرفته می شود ورود کنیم.

وی اضافه کرد: مشاهده شد در آزادراه قزوین به زنجان که مردم سالهاست عوارض پرداخت می کنند حوادثی رخ می دهدکه بخشی ناشی از بی توجهی به ایمن سازی جاده است لذا برای مطالبه مردم ورود کردیم.

دادستان قزوین بیان کرد: شاید ابتدا برخی قضات هم این ورود را منطقی نمی دانستند اما نگاه ما این بود تا یک فرد زیاده خواه و منفعت طلب که بدون توجه به منافع مردم به فکر ضایع کردن بیت المال است با قانون روبرو شود تا طعم عدالت را بچشد.

صادقی نیارکی اظهارداشت: این شرکت از سال ۹۰ با روش های غیرقانونی و غیر شرعی به صورت ربح مرکب عوارضی را در اختیار گرفته بود و از بیت المال استفاده می کرد که توانستیم با رویکرد دفاع از مردم بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق بیت المال را بازگردانیم.

۸۰ میلیارد تومان فعالیت نوسازی در اتوبان قزوین به زنجان در حال اجراست

وی افزود: با خلع ید از شرکت سابق که در عوارضی فعالیت می کرد و واگذاری آن به دولت در حال حاضر ۸۰ میلیارد تومان قرارداد برای اجرای عملیات بهسازی و نوسازی اتوبان قزوین به زنجان برای روکش آسفالت، نصب علائم، بهسازی مسیرها و تامین روشنایی منعقد شده است.

دادستان قزوین اظهارداشت: عملیات بهسازی در این محور حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مهمترین دستاورد این ورود دستگاه قضایی صیانت از حقوق عامه بوده است.

وی اظهارداشت: ورود دادستانی همیشه در جایی که جرمی رخ می دهد نیست و ما در زمینه آلودگی محیط زیست، هوا و به خطر افتادن سلامت مردم هم حساس هستیم و در همین راستا در خصوص آلودگی نیروگاه شهید رجایی با جدیت وارد شدیم و امروز به نتایج خوبی رسیده ایم.

صادقی نیارکی گفت: برای تغییر سوخت نیروگاه از مازوت به گاز پیگیری کردیم و با همکاری خوب شرکت گاز و مدیران نیروگاه توانستیم مصرف سوخت مازوت را از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد در سال ۹۵ برسانیم و در سال گذشته این میزان به ۱۵ درصد رسیده و حجم آلودگی بشدت کاهش یافته است و دیگر نگرانی نداریم.

وی اظهارداشت: باید همه مردم و مسئولان و بخش دولتی در رعایت حقوق عامه عزم جدی داشته باشند و امیدواریم با کم رسانه ها امسال بتوانیم کارهای ارزشمندی را در صیانت از حقوق مردم انجام دهیم.