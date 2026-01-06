دستگاه قضایی به آسفالت نامناسب آزادراه پل زال ورود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد اسدی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای دفاع از حقوق عامه و نظارت بر حقوق شهروندی، بازدید میدانی از محور آزادراه پل زال به اندیمشک انجام شد که پس از آن، جلسات و مکاتبات لازم با مدیریت آزادراه برای بهسازی این مسیر مهم ارتباطی کشور صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه دسترسی شهروندان به مسیرهای ارتباطی سالم از مطالبات بحق عمومی است، افزود: پیگیری و نظارت قضائی بر روند بهسازی این محور تا تکمیل کامل عملیات ادامه خواهد داشت.

رئیس دادگستری الوار گرمسیری تصریح کرد: دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی دستگاه قضائی به شمار می‌رود و در این مسیر، رفع مشکلات عمومی بدون اغماض دنبال می‌شود.

اسدی یادآور شد: سال گذشته نیز بخشی از مسیر آزادراه پل زال با پیگیری‌های انجام‌شده تحت عملیات ترمیم و بهسازی قرار گرفت.