باربد بابایی مجری و برنامه‌ساز تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های موسیقایی خود بیان کرد: فکر می کنم ما داریم رکورد جدیدی در گینس می زنیم چراکه ساخت برنامه های جدیدی را شروع می کنیم که ادامه تولید آنها میسر نمی شود یا قرار است با تغییر دکور دوباره به پخش برسند اما این اتفاق رخ نمی دهد و یا بعد از چند قسمت پخش آنها متوقف می شود.

وی ادامه داد: حوزه ای که من در آن اجرا و برنامه سازی می کنم حوزه حساسی است و این اتفاقات در آن زیاد رخ می دهد؛ اتفاقاتی که باعث می شود من چندین ماه کار نکنم. هرچند در این چند ماه پیشنهادهای زیادی در حوزه ساخت برنامه های اجتماعی و خانوادگی داشتم اما حوزه تخصصی من موسیقی است و دوست ندارم در حوزه دیگری وارد شوم.

مجری «شب کوک» اظهار کرد: همانطور که عادل فردوسی پور در حوزه فوتبال تخصص دارد و نمی توان او را به «کودک شو» برد یا احسان علیخانی مجری برنامه های اجتماعی است، من هم از بد اتفاق ۲۰ سال است که در حوزه موسیقی فعالیت دارم و نمی توانم وارد حوزه های دیگر شوم.

وی اضافه کرد: مردم با «شب کوک» ارتباط نزدیک گرفته بودند و من نمی توانم خلاف جهت این مسیر حرکت کنم و ترجیحم این است که به جای کار در حوزه غیرتخصصی اصلا کار نکنم.

بابایی درباره مشکلات ساخت برنامه های موسیقی در تلویزیون اظهار کرد: ما بارها با مدیران گفتگو کردیم ولی با این فضا ظاهرا نمی توان کاری انجام داد. فکر می کنم بیشتر فشارها از بیرون رسانه است تا فشارهای درونی، اما در هر حال اجازه ساخت برنامه ها را به ما نمی دهند و ما کم کار می کنیم. اکنون هم فقط یک یا ۲ برنامه در حوزه موسیقی داریم که آنها هم به صورت تخصصی در این حوزه کار نمی کنند.

مجری «دلویزیون» در پایان درباره اینکه نبود بودجه چقدر موجب توقف ساخت برنامه ها شده است، عنوان کرد: بحث بودجه نیست چون برنامه هایی که ساختیم همیشه اسپانسر داشته و بیشتر مساله محتوایی بوده است اما قسمت ناراحت کننده اش این است که جواب دقیقی به ما داده نمی شود. ما در این ماه ها طرح چند برنامه به سازمان صداوسیما ارایه داده ایم که موسیقی حتی نقش محوری در آنها نداشت اما باز هم فشاری وجود داشت که برنامه نباید به سمت موسیقی برود، شاید هم من نباید سمت موسیقی بروم و شاید مشکل اصلی این است که نباید در برنامه های موسیقی محور حضور داشته باشم.