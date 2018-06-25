بهره برداری از ۲ فرهنگسرای جدید با ۵۰ میلیارد ریال هزینه

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار با اعلام این مطلب گفت : برای احداث دوفرهنگسرا ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی درادامه با بیان اینکه تاکنون ۵ پروژه فرهنگی احداث وبه بهره برداری رسیده است افزود : طرح های فرهنگی در قالب کتابخانه، خانه سلامت وفرهنگسرا در ۶ سال اخیر به بهره برداری رسیده اند.
به گفته شهردار منطقه در مراکز فرهنگی در قالب ۳۵ رشته متنوع روزانه بیش از ۲هزار شهروند آموزش می بینند.
وی همچنین در رابطه با احداث دو فرهنگسرای جدید اظهارداشت : فرهنگسرای ولی امر که به نام استاد شهریار مزین شده وهمچنین فرهنگسرای نیاوران در زمینی به مساحت هزار متر مربع وبا ۷۵۰متر مربع زیربنا در دو طبقه با معماری اسلامی – ایرانی در حال اجرا هستند.
شایان ذکر است علاوه بر این دو پروژه مسجد کوی فرشته جنوبی نیز توسط این منطقه در حال احداث می باشد. گفتنی است با بهره برداری شدن از سه پروژه فرهنگی در حال اجرا تعداد مراکز فرهنگی این منطقه به ۸ مورد افزایش می یابد.
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