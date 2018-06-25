ولایتی:ایران وعراق دریک سنگر هستند/فیاض:موضع رهبر انقلاب موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب با فالح فیاض رئیس هیات بسیج مردمی و مشاور امنیت ملی عراق اظهارداشت: روابط عراق و جمهوری اسلامی ایران، بسیار وسیع است و ما احساس می کنیم که در یک سنگر هستیم و چالش های مشترکی در مقابل خود داریم.

وی ادامه داد: رنج بزرگی که عراق به آن دچار شد، سقوط بعضی از استان های این کشور توسط گروه تروریستی داعش بود.

ولایتی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور هیات عراقی در ایران اظهار داشت: به شما به عنوان یک فرد پیشگام در مبارزات مردم عراق علیه دیکتاتوری رژیم صدام و اشغالگران که در راس آنها آمریکا بوده است؛ این توفیقات را تبریک می گوییم.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: آخرین پیروزی مهم ملت عراق که پیروزی تاریخی بود، پیروزی بر گروه وحشی و ضد بشری داعش بود.

مشاور امنیت ملی عراق هم در این دیدار تاکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران و در راس آن، رهبر معظم انقلاب بسیار موثر و قابل تقدیر بود و در پیروزی نیروهای ارتش عراق و بسیج مردمی حشدالشعبی نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.

فالح فیاض تصریح کرد: در تاریخ مبارزات ملت عراق علیه دیکتاتوری صدام نیز جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در پشتیبانی رزمندگان و مجاهدان عراقی داشتند.

وی ادامه داد: تمام تلاش های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان دو ملت ایران و عراق به شکست انجامیده و همبستگی سرنوشت ساز و فعالیت های مشترکی که دو کشور داشتند در زمینه های گوناگون، قابل تقدیر و اهمیت است.

رئیس هیات بسیج مردمی در پایان خاطرنشان کرد: موضع دولت و ملت عراق در جهت پشتیبانی و حمایت از مواضع آزادی خواه ایران و همینطور در رابطه با مقابله با وابسته شدن کشورها به بیگانگان قابل تقدیر است.