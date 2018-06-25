به گزارش خبرنگار مهر، دیدار کاملا تشریفاتی دو تیم مصر و عربستان سعودی که تا قبل از دیدار رو در روی خود هیچ امتیازی نگرفته بودند از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در ورزشگاه وولگوگارد آرمنا آغاز شد که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود عربستان تمام شد.

محمد صلاح در دقیقه ۲۲ برای مصر و سلمان فرج (۶+۴۵ - پنالتی) و سالم الدوساری (۹۵) برای عربستان گلزنی کردند.

در نیمه اول بعد از گل مصر، داور یک پنالتی برای عربستان گرفت. اتفاق ویژه این نیمه مهار پنالتی تیم عربستان در دقیقه ۴۰ بازی توسط عصام الحضری دروازه بان ۴۵ ساله تیم مصر بود. این پنالتی توسط فهد المولد زده شد که دروازه بان مصر این توپ را مهار کرد.

البته در دقیقه پایانی نیمه نخست هم دوباره داور برای عربستان یک پنالتی گرفت. این تصمیم از سوی کمک داور ویدئویی بررسی شد و داور هم مجددا صحنه سرنگونی بازیکن عربستان در محوطه جریمه مصر را بازبینی کرد و رای قطعی به پنالتی عربستان داد. سلمان فرج هم در دقیقه ششم وقتهای تلف شده نیمه اول گل تساوی را وارد دروازه مصر کرد.

در نیمه دوم تیم فوتبال عربستان دقایق زیادی توپ و میدان را در اختیار داشت و برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشت با این حال بازی تا ثانیه های پایانی با تساوی یک - یک پیش رفت. در نهایت در دقیقه ۹۵ این سالم الدوساری بود که توانست گل دوم عربستان را به ثمر برساند و سعودی ها را به اولین و تنها بردشان در جام جهانی برساند. مصر هم با محمد صلاح ثبت سه باخت پیاپی، از این جام کنار رفت.

در بازی همزمان همین گروه ارگوئه موفق شد یک پیروزی قاطع با نتیجه ۳ بر صفر مقابل میزبان این رقابتها روسیه به دست آورده تا با ۹ امتیاز صعودی قاطعانه به مرحله بعدی داشته باشد.