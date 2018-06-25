کمیته صیانت از حقوق عامه در دادسرای رفسنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رئیسی‌نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید بهشتی اظهار داشت: یکی از مسائلی که می‌تواند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم کمک کند و تاثیر بسیار زیادی دارد، افزایش آگاهی مردم نسبت به مقررات و اطلاع از مسائل روز است.

وی افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان ۹ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و یک قاضی کشیک همه روزه پاسخگوی شکایات مردم است.

وی تأکید کرد: یقیناً مجموعه قضایی و دادسرا با اراده جدی در خصوص برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم گام برمی دارد و قطعاً با کسانی که بخواهند در این شهرستان سوءاستفاده هایی انجام داده و جرائمی که به حقوق مردم لطمه می زند و به امنیت مردم خدشه وارد می کند انجام دهند برخورد می کند و در این زمینه هیچگونه تسامحی را نخواهیم داشت.

دادستان رفسنجان تصریح کرد: سال گذشته ۲۴ هزار پرونده به دادسرای رفسنجان وارد شده و به نحو مطلوب به آنها رسیدگی شد و حتی هشت درصد از موجودی پرونده‌ها را کاهش دادیم و ۲۵ هزار پرونده خروجی از مجموعه داشتیم و در استان کرمان، دادسرای رفسنجان جزو دادسراهای برتر در زمینه کاهش موجودی اجرای احکام بوده است.

رئیسی‌نژاد با اشاره به اینکه در سال جاری احقاق حقوق عامه از اولویت برنامه‌های ما است، تصریح کرد: یکی از وظایفی که قانونگذار به عهده مقامات قضایی گذاشته است، بحث حفظ حقوق عامه و آنچه به حقوق مردم مربوط می شود، است.

دادستان رفسنجان بیان داشت: کمیته صیانت از حقوق عامه در سال جاری تشکیل شده و یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های این کمیته گشت امنیت غذایی در شهرستان رفسنجان است که با حضور یک قاضی و نهادهای مرتبط، بازرسی ها را انجام داده و چنانچه تخلفی در محل مشاهده شود حتماً قاضی در محل دستور پلمب آن مکان صادر و پرونده آن در دادسرا رسیدگی می شود.

وی در بحث جلوگیری از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت‌المال عدم مسامحه و تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را مهم برشمرد و گفت: متاسفانه برخی به اراضی ملی دست درازی کرده و تعرضاتی دارند که با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت و پرونده های آنان خارج از نوبت رسیدگی می شود.

دادستان رفسنجان در پاسخ به سوالی در خصوص انجمن حمایت از زندانیان اظهار کرد: ۲۰۰ خانواده زیر پوشش این انجمن در رفسنجان هستند و در جشن گلریزان امسال ۶۳۰ میلیون تومان برای این خانوده‌ها جمع‌آوری شد.

رئیسی نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه خانواده زندانیان در معرض بزه هستند و مشکلات مالی آن‌ها را بیشتر به سمت بزه می‌کشاند می طلبد مردم به این انجمن کمک کنند و حتی موقوفاتی در این راستا داشته باشیم چرا که این انجمن مستقیماً با خانواده های زندانیان سر و کار دارد.

دادستان رفسنجان همچنین عنوان کرد: برخورد با سوداگران مرگ، خرده فروشان و کسانی که توزیع و فروش مواد مخدر را انجام می دهند را در دستور کار داریم چرا که ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی در جامعه مواد مخدر است و اگر در این زمینه موفقیت داشته باشیم با کاهش بسیاری از جرائم روبرو خواهیم بود. همچنین در زمینه کشف مشروبات نیز به طور جد پیگیری می کنیم و شعبه ویژه ای نیز در این زمینه داریم.

وی تصریح کرد: با توجه به تهدیداتی که برای جوانان و نوجوانان در فضای مجازی وجود دارد می طلبد خانواده ها مراقبت بیشتری از فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند.

دادستان رفسنجان در پاسخ به خبرنگاری در خصوص شکات مؤسسه افضل‌توس نیز توضیح داد: به خاطر مشکلاتی که برای این موسسه مالی بوجود آمده برای آن پرونده هایی در سراسر کشور تشکیل و نهایتاً با دستور دادستان کل کشور پرونده های خود موسسه و علیه موسسه در تهران رسیدگی می شود.

رئیسی نژاد ادامه داد: در رفسنجان سوءاستفاده‌هایی توسط مسئول شعبه و برخی کارمندان این مؤسسه انجام شده که از حساب افراد برداشت غیر قانونی صورت گرفته و در این زمینه دو نفر از متهمان این پرونده در زندان هستند و به دنبال شناسایی اموال متهمان هستیم تا به شکات بازگردانیم.

وی بیان کرد: تاکنون حدود ۱۳ شاکی با مبلغ پنج میلیارد تومان در این زمینه مراجعه کرده اند.