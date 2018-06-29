گرانی ارز دامن تولید مشترک فیلم را می گیرد/سرنوشت «لایه های دروغ»

محسن صرافی جانشین تهیه کننده «لایه های دروغ» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این فیلم سینمایی تولید مشترک ایران و فنلاند است، گفت: حدود هفت سال پیش فیلمنامه ای نوشته یک فیلمنامه نویس آمریکایی با نام جو لیون به دست رامین سهراب کارگردان ایرانی رسید و او هم فیلمنامه را در اختیار من قرار داد تا برای تولید آن تصمیم بگیریم. با توجه به اینکه فیلمنامه براساس الگوهای آمریکایی نوشته شده بود باید تغییراتی در آن ایجاد می کردیم تا بتواند در ایران قابل اجرا باشد.

وی اشاره به اینکه دریافت مجوز برای ساخت این فیلمنامه نزدیک به ۶ ماه طول کشید، بیان کرد: تولید فیلم اکشن در سینمای ایران بسیار سخت است چراکه محودیت هایی در قهرمان پروری در سینمای ایران وجود دارد مثلا حتما پلیس باید در بخشی از داستان به عنوان پاشنه آشیل حضور داشته باشد.

صرافی ادامه داد: همین مسایل سبب شد تا پلیس را به داستان وارد کنیم تا در سکانس هایی که لازم شد از قهرمان داستان حمایت کند.

وی تاکید کرد : در حال حاضر ۷۰ درصد از «لایه های دروغ» فیلمبرداری شده است و با توجه به آسیب دیدگی رامین سهراب کارگردان فیلم در یکی از سکانس های اکشن، ادامه فیلمبرداری به ماه آینده موکول شده است.

جانشین تهیه کننده فیلم «لایه های دروغ» ادامه داد: فیلمبرداری بخش هایی که باید در فنلاند انجام می شد، تیر ماه سال قبل و نزدیک به ۱۰ روز انجام شد.

وی با اعلام اینکه چون فیلم در کشور فنلاند نیز اکران می شود از ۲ بازیگر شناخته شده فنلاندی برای حضور در «لایه های دروغ» استفاده کرده اند، بیان کرد: در ایران به دلیل نبود حمایت مالی با مشکلاتی در زمینه تولید مواجه شدیم آن هم در حالی که سفیر فنلاند در ایران جلسه ای با مدیران سازمان سینمایی داشت تا درباره نوع حمایت ها گفتگو شود.

جانشین تهیه کننده «لایه های دروغ» تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل مشکل ورود ارز به ایران دچار مشکل بودجه شده ایم و از بنیاد سینمایی فارابی درخواست حمایت مالی کرده ایم که هنوز مشخص نیست چه اتفاقی رخ می دهد. البته ممکن است چنین مشکلی در آینده برای همه فیلم های تولید مشترک پیش آید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این اثر یک فیلم اکشن است سعی شده است از عواملی استفاده کنیم که تجربه کار در فیلم های اکشن را داشته باشند که از آن جمله می توان به مدیر فیلمبرداری از کشور فنلاند اشاره کرد که در زمینه حضور در فیلم های اکشن تجربه قابل توجهی دارد.

صرافی در پایان گفت: «لایه های دروغ» می تواند اولین فیلم اکشن در چنین اندازه ای در ایران باشد و ما تمام سعی خود را کرده ایم که به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم. امیدوارم بتوانیم «لایه های دروغ» را در جشنواره ملی فیلم فجر شرکت دهیم. البته اکران این فیلم در ایران و فنلاند پیش بینی شده و علاوه بر آن گفتگوهایی نیز برای اکران در اروپا و آمریکای شمالی و کانادا نیز در حال انجام است.

از جمله عوامل این اثر سینمایی می توان به رامین سهراب: کارگردان، محسن صرافی: جانشین تهیه‌کننده و مجری طرح، مارک هابسن: مدیر فیلمبرداری، آنتون یوکی کاناس: طراح نور، بازیگران: رامین سهراب، سونیا فارلینگ، نادر فلاح، آرمان درویش، روشنک گرامی، آنتی رینی، آنو سینی سالو، مجید سعیدی، فرشاد اسدالله‌پور، میلاد میرزایی، علیرضا سهراب‌زاده، پپه کارای اشاره کرد.

«لایه های دروغ» محصول شرکت فنلاندی سونرام پروداکشن است.